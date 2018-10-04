Çin'de dikkat çeken yarışma programı: Şi Cinping'i ne kadar tanıyorsunuz?

BBC'de yer alan habere göre iki bölümden oluşan yarışmanın birinci bölümünde, yarışmacılara Çin Komünist Partisi teorileri ve Şi tarafından geliştirilen 'Yeni Dönemde Çin Tipi Sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi' üzerine sorular yöneltiliyor.
İkinci bölümde ise, Şi'nin devlet başkanlığına uzanan süreçte hayat hikayesine ilişkin sorular yer alıyor.
'HANGİ TEORİ EN İYİ TEORİDİR?'
Yarışmada,"Başkan Şi, 15 yaşındayken bir çiftçi olmak için Pekin'den Shaanxi eyaletindeki Liangjiahe'ye gönderildi. Bu süre zarfında da öğrenmeye istekli olan Şi, bir keresinde, bir kitap ödünç almak için 15 km boyunca yürümüştü. Bu kitabın adı neydi?", "Hangi teori en iyi teoridir?" gibi sorular yer alıyor.
ÖDÜL YOK
Ancak, söz konusu yarışma sonucunda herhangi bir ödül bulunmuyor. Yarışmacılar için ödülün, 'Şi Cinping'in sosyalizm üzerine düşüncelerini daha iyi bir şekilde öğrenme fırsatı' olduğu kabul ediliyor.
Düzenlenen yarışma, Çin kamuoyunda da çeşitli tartışmalara sebep oldu. Bir Weibo kullanıcısı, "Bu program kesinlikle en çok izlenen program haline gelecek" derken, başka bir kullanıcı ise şaka yollu "Yanlış cevap veren olursa, 'yeni dönemde' yeniden eğitime tabi tutulacak" ifadelerini kullanıyor.
'EZBERDEN OKUYORLAR'
Programı gülerek izleyen ve izledikten sonra BBC'ye konuşan 60'lı yaşlarındaki bir adam, programı "İzlemeye devam edemiyorum. Katılımcıların önceden seçilip hazırlanmış olduklarını anlayabiliyorsunuz. Kitapları ezberden okuyorlar" şeklinde eleştirdi.
'SIKICI AMA ANLAMLI'
Çin'de, devlet başkanı Şi'nin geliştirdiği 'Yeni Dönemde Çin Tipi Sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi' adı verilen teorinin üniversitelerde ders olarak okutulmasına da karar verilmişti.
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