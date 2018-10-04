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15:05 04 Ekim 2018
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    Çin'de dikkat çeken yarışma programı: Şi Cinping'i ne kadar tanıyorsunuz?

    Çin'de dikkat çeken yarışma programı: Şi Cinping'i ne kadar tanıyorsunuz?

    © REUTERS / Aly Song
    Yaşam
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    Çin'de, daha çok gençliğe hitap eden ve eğlence programlarının yer aldığı Hunan TV'de, 'Yeni dönemi öğrenme' konulu bir yarışma programı başlatıldı. Programda, yarışmacılara Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hayatı ve görüşleri üzerine sorular yöneltiliyor.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- Mao Zedong
    © REUTERS / Tyrone Siu
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    Akşam saatlerinde ve haber bülteninden hemen sonra yayınlandığı öğrenilen programda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kişisel yaşantısına, gençlik dönemine ve çeşitli konulardaki görüşlerine ilişkin sorular yer alıyor.

    BBC'de yer alan habere göre iki bölümden oluşan yarışmanın birinci bölümünde, yarışmacılara Çin Komünist Partisi teorileri ve Şi tarafından geliştirilen 'Yeni Dönemde Çin Tipi Sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi'  üzerine sorular yöneltiliyor. 

    İkinci bölümde ise, Şi'nin devlet başkanlığına uzanan süreçte hayat hikayesine ilişkin sorular yer alıyor. 

    'HANGİ TEORİ EN İYİ TEORİDİR?'

    Yarışmada,"Başkan Şi, 15 yaşındayken bir çiftçi olmak için Pekin'den Shaanxi eyaletindeki Liangjiahe'ye gönderildi. Bu süre zarfında da öğrenmeye istekli olan Şi, bir keresinde, bir kitap ödünç almak için 15 km boyunca yürümüştü. Bu kitabın adı neydi?", "Hangi teori en iyi teoridir?" gibi sorular yer alıyor.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- Mao Zedong
    © REUTERS / Tyrone Siu
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    Ayrıca, yarışmacılardan Şi'nin bazı cümlelerinin tamamlanması isteniyor. Örneğin, yarışmacıya Şi'ye ait olan "Marksizm çok derindir, ancak aslında bir cümle ile özetlenebilir…" sorusu yöneltildiğinde, yarışmacı Şi'nin bu cümlesini "İnsanlığın kurtuluşu için çalışmak" şeklinde cevaplıyor.

    ÖDÜL YOK

    Ancak, söz konusu yarışma sonucunda herhangi bir ödül bulunmuyor. Yarışmacılar için ödülün, 'Şi Cinping'in sosyalizm üzerine düşüncelerini daha iyi bir şekilde öğrenme fırsatı' olduğu kabul ediliyor.

    Düzenlenen yarışma, Çin kamuoyunda da çeşitli tartışmalara sebep oldu. Bir Weibo kullanıcısı, "Bu program kesinlikle en çok izlenen program haline gelecek" derken, başka bir kullanıcı ise şaka yollu "Yanlış cevap veren olursa, 'yeni dönemde' yeniden eğitime tabi tutulacak" ifadelerini kullanıyor.

    'EZBERDEN OKUYORLAR'

    Programı gülerek izleyen ve izledikten sonra BBC'ye konuşan 60'lı yaşlarındaki bir adam, programı "İzlemeye devam edemiyorum. Katılımcıların önceden seçilip hazırlanmış olduklarını anlayabiliyorsunuz. Kitapları ezberden okuyorlar" şeklinde eleştirdi.

    'SIKICI AMA ANLAMLI'

    Çin bayrağı
    © AFP 2018 / Johannes Eisele
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    Öte yandan, ismini vermek istemeyen adamın uzun süredir komünist parti üyesi olan eşinin görüşleri farklı. Eşi, programla ilgili olarak "Sıkıcı ama anlamlı. Günümüzde gençler herhangi bir politik bilgiyi zorla öğreniyorlar. Onları, değerli şeylerle donatmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

    Çin'de, devlet başkanı Şi'nin geliştirdiği 'Yeni Dönemde Çin Tipi Sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi' adı verilen teorinin üniversitelerde ders olarak okutulmasına da karar verilmişti.

    Etiketler:
    program, yarışma, Hunan TV, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin
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