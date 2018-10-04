Mısır Havayolları bu kez Drew Barrymore röportajıyla 'uçtu'

EgyptAir, uçakiçi dergisi Horus'un yayımladığı Drew Barrymore ile 'sürreal' bir röportajın keşfedilip Twitter'da paylaşılmasının ardından, sosyal medyada olay oldu. Bunun üzerine ünlü aktris dergideki röportaja herhangi bir katılımının olmadığını duyurarak 'sahte' olduğunu ima etti. Ama EgyptAir, hikayesinin arkasında durup röportajı yaptığını iddia eden gazeteciye teşekkür etti.

Yemen uzmanı yazar-analist Adam Barron'ın EgyptAir'le uçarken Horus'da keşfettiği makale-röportaj, ''Yaşamı boyunca ilişkilerinde istikrar sağlayamamasına, bir dizi başarısız evlilik yapmasına ve hayatına hükmeden bir starın aşırı meşguliyetlerine rağmen güzel Hollywood yıldızı kısa süre önce süresiz tatile çıkmaya karar verdi, sırf hayatındaki en önemli rol olan anneliğin hakkını verebilmek için'' diye başlıyordu.

'Barrymore'un en az 17 ilişki, nişanlılık ve evlilik geçirdiğinin bilindiğinden' söz ederek ''Psikologlar o 9 yaşındayken anne-babasının boşanmasıyla hayatında erkek rol modelden yoksun kalmasından ötürü bu davranışının doğal olduğuna inanıyor'' diye ekleyen yazı, Barrymore'un kendi ebeveynlik tecrübeleriyle ilgili uzun uzadıya konuşur gözüktüğü bir röportaj bölümüyle devam ediyor. Doğum sonrası kilo verme sürecini, bunun için girdiği diyeti de uzun uzun anlatan Hollywood yıldızı, arkasından kadın hareketiyle ilgili de kelam ediyor.

Ama bunlar 1982'de başlayan oyunculuk kariyerinde 12 milyon röportaj vermiş asi oyuncudan hiç duyulmamış tumturaklı sözler. Sayfalar dolusu yazının imla ve dilbilgisi yanlışlarından geçilmemesi de cabası. Bu yüzden Adam Barron'un 'sürreal' notuyla paylaştığı röportaja, Barrymore hayranları da ''Gerçek olamaz'' tepkisini verdi.

This interview with Drew Barrymore in the Egypt Air in flight magazine is, umm, surreal. pic.twitter.com/fN3lNHXbL0 — Adam Baron (@adammbaron) 2 Ekim 2018

Considering how brilliant she is in the Santa Clarita Diet I don’t think it’s true about being retired. I’m very much looking forward to another season. 💕 pic.twitter.com/70XZ5Hf0Ak — Jane (@cyberfrontier) 2 Ekim 2018

😭or😂? Read the first page and join me in not knowing WTF this is. https://t.co/TnkjgpMfBy — Lone Koefoed Hansen (@koefoed) 2 Ekim 2018

this is unreal. Surely she didn't approve it?! — Swantje Green (@swaninlondon) 2 Ekim 2018

​Huffington Post'un ulaştığı aktrisin temsilcileri, ''Barrymore'un bu hikayeye bir katılımı olmamıştır. Röportaj bir basın toplantısının soru-cevap kısmından esinlenerek yazılmış gözüküyor. Yani teknik olarak Barrymore, EgyptAir'in karşısına oturup röportaj vermemiştir. Havayollarının PR ekibiyle meseleyi görüşüyoruz'' dedi.

Ama Twitter'da ''Tümüyle sahte bir röportaj mı yayımladınız? Bu sru-yanıtlar deli işi!'' sorusu üzerine EgyptAir şu yanıtı verdi:

''Bu profesyonel dergi röportajı, Hollywood Yabancı Basın Derneği'nin (HFPA) eski başkanı ve Altın Küre Ödülleri'nin oy veren üyelerinden olan Aida Tekla tarafından gerçekleştirilmiştir.''

EgyptAir'in 'Tekla' diye tweetlediği, derginin 'Aida Takla-O'Reilly' diye yazdığı gazetecinin 2011 ve 2012'de HFPA Başkanı olduğu 'The Hollywood Reporter' tarafından teyit edildi.

Ardından Takla da röportajı yaptığı kişinin adını yanlış yazmak suretiyle ''Drew Barrimoor ile New York'ta yapılan röportajın sahtelikle ilgisinin olmadığı, tümüyle gerçek olduğu tartışılmaz. Biz Drew ile pek çok kez röportaj yaptık, kendisi çekici ve yenekli, benim gözlerimin önünde büyüdü'' diye tweetledi. EgyptAir de konuyu netleştirdiği için kendisine teşekkür ederek retweetledi.

Gazeteci, Barrymore'u yanlış yazması sorgulandığında ''Telefondan dikte ettirerek yazdırdım'' yanıtını verdi.