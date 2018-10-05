Trump’ın ‘göbekli ikizi’ bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’a tıpatıp benzeyen bir erkeğin yer aldığı video internette kısa bir süre içinde yüz binlerce kişi tarafından görüntülendi.

İnternette paylaşılan videoda ekose gömlek ve beysbol şapkası giymiş, ABD Başkanı Donald Trump'a tıpatıp benzeyen bir erkek, bir dükkânın içindeki ürünleri incelerken görüntüleniyor.

Videoyu izleyen Twitter kullanıcıları, adamın mimiklerinin dahi Trum'ınkilerle benzerlik gösterdiğini kaydederek, istihbarat servislerine bu kişiyi ABD Başkanı'nın dublörü olarak kullanmasını önerdi.

@shempenny adlı kullanıcı, "Adeta paralel bir evrene göz attım" ifadelerini paylaştı.

@powerlinep, "Ciddiyim, onun olmadığını anlamadan önce birkaç kez yakından incelemek zorunda kaldım" diye yazdı.

@AzKELLY adlı kullanıcıysa şaşkınlığını, "Klon saldırısı" ifadeleriyle paylaştı.

Video ile ilgili yorum bırakan bazı kullanıcılar, kameraya gerçekten de ‘izin alıp mağazaları dolaşmaya çıkan' ABD Başkanı'nın olduğunu tahmin etti, kimileriyse Trump'ın asla videodaki erkekteki kadar büyük bir ‘bira göbeği' olmadığına dikkat çekti.