Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden Ankara Barosu'na bağlı Avukat Tolga Köklü, işyeri sahibi Hasan Gezen tarafından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan Gezen'in 'Kurtlar Vadisi' dizisinin afişinde başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın yerine photoshop yöntemiyle kendi fotoğrafını koyup, paylaştığı saptadı.
Adana'da 9 yıl önce bir avukatı dizinden yaralayan 'Polat Alemdar' hayranı yakalandı https://t.co/iPhUYNlHMk pic.twitter.com/8U2v1NU06d— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 5, 2018
Gıyabında yaralanan Gezen, 'kasten adam yaralama ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Aramalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri Hasan Gezen'i, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kullandığı otomobili park ettikten sonra yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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