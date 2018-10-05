Adieu et merci maestro Charles Aznavour

Fransa, 94 yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi şarkıcı, bestecisi, söz yazarı, aktör Charles Aznavour'u başkent Paris'te resmi ulusal törenle uğurladı. 20. yüzyılın simge isimlerinden biri olan sanatçı-aktivist için Ermenistan'ın başkenti Erivan'da da törenler düzenlendi.

Dünyaca ünlü Fransız-Ermeni sanatçı için Paris'te Napolyon'un mezarının bulunduğu Les Invalides Askeri Müzesi'nin avlusunda düzenlenen törende, Fransız siyaset ve sanat dünyasının en önde gelen isimleri yer aldı.

L’hommage national à Charles Aznavour… public, hommes politiques et personnalités du spectacle… Jean-Paul Belmondo, Dany Boon, Eddy Mitchell, Mireille Mathieu, Grand Corps Malade, Enrico Macias Michel Drucker… pic.twitter.com/150ZtPNivR — Ulysse Paris (@ulyssepariser) 5 Ekim 2018

Askerlerin Aznavour'un tabutunu getirmesine dudukla çalınan bir Ermeni türküsü eşlik etti. Fransız bayrağına sarılı tabutun üzerine Ermenistan bayrağının renklerinde çelenk konuldu. Ermenistan ve Fransa milli marşları çalındı.

charles aznavour'un cenazesini düdük çalarak kaldırmışlar.. bildiğim kadarıyla "dle yaman" çaldıkları türkünün ismi.. pic.twitter.com/nfNLdDmWFv — Azuth Kanadikirik (@Azuth) 5 Ekim 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evsahipliğin yaptığı resmi törene Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı. Paşinyan, törendeki konuşmasında, Aznavour'un Ermenistan'ı dünyanın tepesine yükselttiğini söyledi.

Nikol Pachinian: "Each and every #Armenian feels that he was a relative. #Aznavour took #Armenia's name to its heights, and that's why he was recognized as a national hero of the Armenian republic." pic.twitter.com/0IJPDQ2Ry8 — FRANCE 24 English (@France24_en) 5 Ekim 2018

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Aznavour ile birlikte çalışma fırsatı bulmuş model-şarkıcı eşi Carla Bruni, Macron'un selefi François Hollande, aşırı sağcı lider Marine Le Pen de katılımcılar arasındaydı.

PHOTOS. Hommage à Charles Aznavour: l’instant complice de François Hollande avec Nicolas Sarkozy et Carla Brunihttps://t.co/aU0ubpTNKA pic.twitter.com/GGtYOjaJf4 — Closer (@closerfr) 5 Ekim 2018

Fransa'nın ulusal ikonlarından biri sayılan Aznavour'u uğurlamaya efsanevi oyuncu Jean-Paul Belmondo da ilerlemiş yaşına rağmen geldi.

© REUTERS / Charles Platiau Aznavour için Fransız devletinin düzenlediği törende Youri Djorkaeff, Dany Boon, Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Christelle Bardet, Laurent Gerra ve Eddy Mitchell ön saflarda yer tuttu.

Eski milli futbolcu Youri Djorkaeff, komedyen Dany Boon, oyuncular Christelle Bardet ve Laurent Gerra, şarkıcı Mireille Mathieu, Dany Brillant ve Eddy Mitchell gibi ünlü isimler de Aznavour'u yalnız bırakmadı.

Youri Djorkaeff présent aux obsèques nationales de Charles #Aznavour aux #Invalides. Il y a presque 20 ans, les deux hommes étaient ensemble sur la pelouse du Stade de France. 🇫🇷🇦🇲 pic.twitter.com/RWu77EjpqX — Hugues Sionis (@HSionis) 5 Ekim 2018

Türkiye'de de çok sevilen şarkıcı Enrico Macias, Aznavour'un kızı Seda Aznavour'a sarılırken görüntülendi.

© REUTERS / Charles Platiau Şarkıcı Enrico Macias, yakın arkadaşı Charles Aznavour'un cenaze töreninde kızı Seda Aznavour'la kucaklaştı.

22 Mayıs 1924'te Paris'te Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Charles Aznavour (Şahnur Vağinag Aznavuryan), 9 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı, 80 yıllık kariyerinde 6 dilde şarkı söyledi, 180 milyondan fazla plak sattı, yorumculuğu kadar oyunculuğuyla da büyüledi, siyasi aktivizmiyle pek çok hayata doğrudan temas etti. Anı kitabı, Türkiye'de de 2005’te Emre Aral Altuntaş’ın çevirisiyle Aras Yayıncılık tarafından 'Geçmiş Zaman Olur Ki' adıyla yayımlandı.



20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri sayılan Aznavour için kültür-sanat yaşamına çok emeğinin geçtiği, çok insani yardımda bulunduğu Ermenistan'da da duygusal veda törenleri düzenlendi.