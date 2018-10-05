Nike'tan Ronaldo açıklaması: Derin bir kaygı duyuyoruz

Spor giyim markası Nike, bir milyar dolarlık anlaşması bulunan Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle 'derin bir kaygı duyduğunu' açıkladı.

© REUTERS / Massimo Pinca Ronaldo sonbaharda Portekiz kadrosunda yok

Amerikan spor giyim devi Nike, bir milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarından 'derin bir kaygı duyduğunu' açıkladı ve 'durumu yakından izlemeye devam ettiğini' duyurdu.

33 yaşındaki Ronaldo ile sözleşmesi bulunan FIFA oyun serisinin yayıncısı EA Sports da benzer bir açıklama yaptı.

EA Sports, açıklamasında "Cristiano Ronaldo'ya yönelik suçlamaların yer aldığı kaygı verici haberleri gördük. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Oyunlarımızın kapağında yer verdiğimiz sporcuların EA'in temsil ettiği değerler çerçevesinde hareket etmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS'TAN TEPKİ ÇEKEN DESTEK

Öte yandan, Juventus kulübü ise, İngilizce resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda muhteşem profesyonelliğini ve bağlılığını gösterdi. Juventus'taki herkes bunu takdir ediyor ve neredeyse 10 yıl önceye dayandığı iddia edilen olaylar, büyük şampiyon ile temas kuran herkes tarafından paylaşılan bu fikri değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

Juventus'un paylaşımı tepki çekerken siyah-beyazlıların borsadaki hisseleri de yüzde 5'lik bir değer kaybı yaşadı.

.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2 — JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018

​NE OLMUŞTU?

Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. İddiaları kesin bir dille reddeden Ronaldo da "Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur" demişti.