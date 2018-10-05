Nike'tan Ronaldo açıklaması: Derin bir kaygı duyuyoruz

33 yaşındaki Ronaldo ile sözleşmesi bulunan FIFA oyun serisinin yayıncısı EA Sports da benzer bir açıklama yaptı.
EA Sports, açıklamasında "Cristiano Ronaldo'ya yönelik suçlamaların yer aldığı kaygı verici haberleri gördük. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Oyunlarımızın kapağında yer verdiğimiz sporcuların EA'in temsil ettiği değerler çerçevesinde hareket etmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.
JUVENTUS'TAN TEPKİ ÇEKEN DESTEK
Juventus'un paylaşımı tepki çekerken siyah-beyazlıların borsadaki hisseleri de yüzde 5'lik bir değer kaybı yaşadı.
.@Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018
The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2— JuventusFC (@juventusfcen) October 4, 2018
NE OLMUŞTU?
Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. İddiaları kesin bir dille reddeden Ronaldo da "Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur" demişti.
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