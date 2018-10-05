Kanada'da iç hat uçuşlarında 30 grama kadar esrar taşınabilinecek

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau'nun sözcüsü Delphine Denis perşembe günü AFP'ye yaptığı açıklamada, 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kanada sınırları içerisinde seyahat eden yolcuların 30 grama kadar esrar taşıyabileceğini açıkladı.

© REUTERS / Chris Wattie G7 ülkeleri arasında bir ilk: Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

Kanada hükümeti ülkede belli miktara kadar esrar kullanımının yasal hale gelmesinin ardından yolculara uçaklarda 30 grama kadar esrar taşıyabileceklerini duyurdu.

UYGULAMA, ULUSLARARASI UÇUŞLARI KAPSAMIYOR

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau'nun sözcüsü Delphine Denis perşembe günü AFP'ye yaptığı açıklamada "17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kanada sınırları içerisinde seyahat eden yolcular yasal miktarda esrar taşıyabilecek. Bu miktar 30 gram olacak. Eğer sadece iç hatlarda uçuyorlarsa, uçağa verilen bavulda ya da yanlarına aldıkları el bagajlarında da bunu taşıyabilirler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Denis, yolcuların uluslararası uçuşlarda yanlarında esrar taşıyamayacaklarını belirtti.

© REUTERS / Blair Gable Kanadalılar esrar için 1 yılda 5.7 milyar Kanada doları harcadı

Denis ayrıca uçaklarda gizlice esrar içmeye kalkışanların çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, yolcuları uyardı.

Transport Canada firması ABD'ye yapılan uçak, tren ve vapur seferleri konusunda daha şimdiden yolcularını bilgilendirmeye başladı.

© REUTERS / Chris Wattie G7 ülkeleri arasında bir ilk: Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı

Kanada 17 Ekim'de yürürlüğe girecek kanun sonrası Uruguay'dan sonra uyuşturucu etkisiyle bilinen kenevir bitkisinin keyfi kullanımının yasal olduğu ikinci, G7 ülkeleri arasında da ilk devlet olacak.

Kanada'daki yasa bireylere, 30 grama kadar esrar bulundurabilme ya da bir ev başına dört adet esrar (canabis) bitkisi yetiştirebilme hakkı tanıyor.