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    Air Canada

    Kanada'da iç hat uçuşlarında 30 grama kadar esrar taşınabilinecek

    © AFP 2018 / JOEL SAGET
    Yaşam
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    Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau'nun sözcüsü Delphine Denis perşembe günü AFP'ye yaptığı açıklamada, 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kanada sınırları içerisinde seyahat eden yolcuların 30 grama kadar esrar taşıyabileceğini açıkladı.

    Kanada-Esrar
    © REUTERS / Chris Wattie
    G7 ülkeleri arasında bir ilk: Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı
    Kanada hükümeti ülkede belli miktara kadar esrar kullanımının yasal hale gelmesinin ardından yolculara uçaklarda 30 grama kadar esrar taşıyabileceklerini duyurdu.

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    Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau'nun sözcüsü Delphine Denis perşembe günü AFP'ye yaptığı açıklamada "17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kanada sınırları içerisinde seyahat eden yolcular yasal miktarda esrar taşıyabilecek. Bu miktar 30 gram olacak. Eğer sadece iç hatlarda uçuyorlarsa, uçağa verilen bavulda ya da yanlarına aldıkları el bagajlarında da bunu taşıyabilirler" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Denis, yolcuların uluslararası uçuşlarda yanlarında esrar taşıyamayacaklarını belirtti.

    Esrar-Kanada
    © REUTERS / Blair Gable
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    Denis ayrıca uçaklarda gizlice esrar içmeye kalkışanların çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, yolcuları uyardı.

    Transport Canada firması ABD'ye yapılan uçak, tren ve vapur seferleri konusunda daha şimdiden yolcularını bilgilendirmeye başladı.

    Kanada-Esrar
    © REUTERS / Chris Wattie
    G7 ülkeleri arasında bir ilk: Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı
    KANADA, KEYFİ ESRAR KULLANIMININ YASAL OLDUĞU İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDA

    Kanada 17 Ekim'de yürürlüğe girecek kanun sonrası Uruguay'dan sonra uyuşturucu etkisiyle bilinen kenevir bitkisinin keyfi kullanımının yasal olduğu ikinci, G7 ülkeleri arasında da ilk devlet olacak.

    Kanada'daki yasa bireylere, 30 grama kadar esrar bulundurabilme ya da bir ev başına dört adet esrar (canabis) bitkisi yetiştirebilme hakkı tanıyor.

     

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    Etiketler:
    Kanada hükümeti, iç hat uçuşlarda 30 grama kadar esrar taşınabilineceğini duyurdu, G-7 ülkeleri, Kanada Ulaştırma Bakanlığı, AFP, Air Canada, Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau'nun sözcüsü Delphine Denis, Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, Uruguay, Kanada
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