2018 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Gerard Mourou'nun kız öğrencileriyle 'striptizli dans' videosu çıktı

The Guardian gazetesi, videoyu 'tuhaf' diye nitelerken kız öğrencilerin 'striptiz' yaptığından söz etti.
'AYDINLANMA LAZER FİZİKÇİLERE UĞRAMAMIŞ'
''Aydınlanmanın lazer fiziği topluluğunun bütün köşelerine ulaşmadığı anlaşılıyor'' diye iğneleyen İngiliz gazetesi, videonun Donna Strickland'in kazandığı Nobel'i heba ettiği ve bilim dünyasında kadınların rolünü küçümseme alışkanlığına hizmet ettiği imasında bulundu.
Aslında video 2013'te Mourou'nun öncülüğünde Avrupa Birliği'nin 850 milyon euro bütçe ayırdığı Ekstrim Işık Altyapısı (ELI) için çekilmişti. 'Have you seen ELI' isimli şarkıyla dans edilen videoda, sözler ELI'nin kanser dahil her derde deva olduğunu anlatıyor, ama hareketler başka türlü mesajlar veriyor.
'KİMSE İLİŞKİLENDİRİLMEK İSTEMİYOR'
Prodüksiyonu kimin finanse ettiği netleşmedi. Fransız ulusal laboratuvarı CNRS, videoyla ilgisi olmadığını, bilimin reklamının yapılmasını uygunsuz bulduklarını, bunun araştırmacı ile ekibinin kişisel inisiyatifi olması gerektiğini açıkladı.
RÖDEL: TAM BİR GERZEK
The Guardian, videonun aslında lazer fiziği topluluğunda yaygın biçimde dolaşımda olduğunu aktardı. Gazeteye konuşan Almanya'nın Jena kentindeki saygın Helmholtz Enstitüsü'nden Christian Rödel, videoyu laboratuvarda elden ele dolaşan bir flaş diskte gördüğünü belirtip ''İlk tepkim, 'ne gerzeklik' olmuştu. Bizim alanımız için çok kötü bir görüntü'' dedi.
Ama daha sonra konferanslarda Mourou ile karşılaştığını ve hoş, kibar bir adam olduğunu düşündüğünü belirten Rödel, bilim aleminde kapalı kapılar ardından videonun Nobel Ödülü'nün Mourou'dan geri alınmasına yol açabileceğinin konuşulduğunu kaydetti. ''Bence videodan en çok kendisi pişmandır, kendisini uzun yıllardır adının geçtikten sonra nihayet kazandığı Nobel'den edebilir'' dedi.
'BÜTÜN YANLIŞLAR BİRARADA'
Londra'daki Imperial College'ın fizikçilerinden Jess Wade şu yorumu yaptı:
''4 dakikalık klip, araştırma aleminde yanlış olan ne varsa çoğunu biraraya getirmeyi başarmış: Profesörlere kahraman gibi tapılması, tuhaf güç ilişkileri, cinsiyetçilik…''
Sosyal medyada da bazı kullanıcılardan Mourou'nun klibine sert eleştiriler geldi.
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