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    Viking döneminden öncesine ait kılıç

    İsveç'te 8 yaşında bir kız, gölde Viking dönemi öncesine ait kılıç buldu

    © Fotoğraf: Twitter
    Yaşam
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    Saga Vanecek adındaki sekiz yaşındaki kız çocuğu, İsveç'in güneyinde bulunan Tanno yerleşkesi yakınlarındaki bir gölde 1.500 yıllık olduğu tahmin edilen bir kılıç buldu.

    Bira
    © AFP 2018 / FRED TANNEAU
    2 bin 500 yıl önceye ait bira kalıntıları bulundu
    Local haber portalında yer alan habere göre, Saga Vanecek adındaki sekiz yaşındaki kız çocuğu, İsveç'in güneyinde bulunan Tanno yerleşkesi yakınlarındaki bir gölde eski bir kılıç buldu.

    Värnamo Nyheter isimli yerel bir gazeteye açıklamalarda bulunan küçük kız, "Elimi attığımda bir şey olduğunu hissettim ve başta bir sopa olabileceğini düşündüm. Daha sonra elime aldığımda bir kılıç olduğunu gördüm sonra da kılıcı kaldırırak, "baba bir kılıç buldum" diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

    ​Kılıcın aslında Temmuz ayında bulunduğunu ancak bu hafta duyurusunu yaptıklarını belirten Nevecek, kılıcın, Tanno kasabası ve Vidostern golü bölgesinde izdiham yaratmasından korktuklarını açıkladı.

    Saga'nın babası Andy Vanecek, ilk başta kızının basit bir oyuncak kılıç bulduğunu sanmış, fakat komşularından tarih ve arkeolojiyle ilgilenen bir arkadaşına danıştıktan sonra, kılıcı yetkililere bildirmeye karar verdiğini açıkladı.

    KILICIN 5. VEYA 6. YÜZYILA AİT OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Kılıcı inceleyen Jönköping Müzesi uzmanları kılıcın, İskandinavya'da henüz Viking döneminin başlamadığı 5 veya 6. yüzyıla ait olabileceğini aktırdığını belirtti.

    Müze yetkilisi Michael Nordström, kılıcın yaklaşık 85 cm uzunluğunda olduğunu ve ağaç ve yaprak parçalarının sayesinde korunduğunu belirtti.

    Kızın babası, yaşanan bu olaydan sonra, bazı aile ferdlerinin ve arakadaşlarının Saga'nın gelecekte İsveç Kraliçesi olacağına dair espriler yaptıklarını söyledi.

    Saga ise, ‘eski şeyler' hakkında bilgi sahibi olmayı istemesine rağmen arkeoloji alanında henüz kariyer yapmak istemediğini, veteriner ya da Paris'te oyuncu olmayı umduğunu söyledi.

     

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    Etiketler:
    İsveç'te 8 yaşındaki bir kız, gölde Viking dönemi öncesine ait kılıç buldu, Värnamo Nyheter, Andrew Vanecek, Saga Vanecek, Tonno, İsveç
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