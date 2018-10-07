Rusya’da burnu tıkalı bir adam, nefes almak için kendi başını deldi

Rostov kentinde bir polis kaynağının Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, dün güvenlik güçleri Donetsk kasabasında bir adamın başından yaralandığına dair ihbar aldı. Olay yerine ulaşılmasının ardından adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi.

Kaynak “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu belirtti.

Diğer yandan Telegram’daki 112. kanalda aynı adama ilişkin bir video yayınlanarak, olayın arkasındaki neden aktarıldı.

Adam “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi.