Moskova'da 19.yüzyıla ait oyuncak silah bulundu

İzvestiya gazetesinin kp.ru. sitesine dayanarak verdiği habere göre, Arkeologlar, Moskova şehir merkezinde 18. yüzyıl sonları ya da 19. yüzyıl başlarından kalma bir oyuncak silah buldu.

© AA / Duygu Avunduk Sattığı balıklara oyuncak göz takan balıkçının dükkanı kapatıldı

Moskova Kültür Mirası Dairesi Başkanı Aleksey Emelyanov'a göre, bulunan oyuncak silah I. Pavel (1796-1801) döneminde gözde olan oyuncaklardı. Kurşun-kalay alaşımından yapılmış olan oyuncağın muhtemelen zengin bir aile çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Konçarnaya Naberejnaya bölgesinde bulunan oyuncağın buraya nasıl geldiği ise bilinmiyor. Oyuncağın bozulduktan sonra atılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Yemelyanov’un verdiği bilgiye göre, bu yılın başından Eylül ayının sonuna kadar başkent Moskova’da 15-20. yüzyıl dönemlerine ait oyuncak koleksiyonu da dahil olmak üzere, beş bin dolayında arkeolojik kalıntı bulundu.

25 bölgede devam eden kazılar nedeniyle bulunan arkeolojik kalıntıların sayısı yıl sonuna kadar artabilir.

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