Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa TOKİ Konutları girişinde servis şoförü S.K. yolda yatan köpeği ezdi.

Olay yerinde ölen köpeğin ezilme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından servisin bağlı olduğu kooperatif, araç sahibi ile şoförün ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de sürücüye para cezası kestiği öğrenildi.

Bursa'da köpeği ezen servis şoförü işten çıkarıldı https://t.co/ij74utV8VU pic.twitter.com/Z8ghWgzWsJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2018

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