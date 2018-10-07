Otobüsü bir maymunun kullanmasına izin veren şoför, görevinden uzaklaştırıldı

Hindistan’da bir otobüs şoförü, yolcularla dolu otobüsün direksiyonunu evcil bir maymuna emanet etti. O anları kaydedildiği video kısa sürede sosyal medya da ilgi odağı haline gelirken, videoyu gören yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

© AP Photo / Hau Dinh Bu barın garsonları maymun

Hindistan'ın güneydoğudaki eyaletlerinden Karnataka'da gerçekleşen olayda, M Prakash isimli şoför direksiyonu kontrolünü yanında oturan ve öğretmen olduğu belirtilen yolcuya ait evcil bir maymuna verdi.

ŞOFÖR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

O anların kaydedilmesi ve sosyal medya da yayılması sonrasında harekete geçen yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

Yerel ulaşım idaresi yetkilisi yaptığı açıklamada, M Prakash olarak tanınan sürücünün, maymunun direksiyona oturmasına ve idare etmesine izin verdiği gerekçesiyle görevden alındığını doğruladı.

İlgili makamların sürücü hakkında soruşturma başlattığını belirten yetkili, hiçbir şoförün yolcuların hayatını riske atamayacağını vurguladı.

Bir öğretmene ait olan maymun, ilk başta şoförün yanına oturduğu ancak daha sonra onun meraklı ve yaramaz maymunun birden direksiyon simidinin olduğu tarafa doğru atladığı aktarıldı.

Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca maymunun aracın direksiyonunu kontrol ettiği belirtildi.

Sosyal medyada ‘direksiyon sevdalısı' maymun hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

Abhishek Singh isimli bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumda, "Bir hayvansever görevinden uzaklaştırılmamalı. Bu videoda yer alan lungur cinsi maymun oldukça sevimli ve kibar" ifadelerini kullandı.

Animal lover. Should not be suspended. The langur is so cute and polite in this video. — Abhishek Singh (@Abhishekzobb) October 6, 2018

​Sürücü hakkında verilen kararı adil bulmayan Parag Hede isimli bir diğer kullanıcı da, "Çok tatlı. Neden görevden uzaklaştırıldı? Bir daha aynı hareketi yapmaması yönünde uyarılabilnirdi" sözleri ile verilen kararı eleştirdi.

So sweet. Why suspend. He should have been warned to not repeat this. — Parag Hede (@Indepthcomments) October 6, 2018

​Maymunun oldukça başarılı bir iş çıkardığını düşünen bir diğer Twitter kullanıcısı ise, maymunun işe alınması gerektiğini belirtti.

Hire that monkey. — Ajay Upadhyay (@ajayMPT) October 6, 2018

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