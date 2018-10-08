Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2018 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne ABD'li bilim insanları William Nordhaus ve Paul Romer layık görüldü.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018

William D. Nordhaus, iklim değişikliğinin sonuçlarını uzun dönemli makro-ekonomik analizlerle birleştirdiği için, Paul M. Romer da teknolojik gelişmeleri uzun dönemli makro ekonomik analizlerle birleştirdiği için 2018 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li ekonomist Richard H. Thaler kazanmıştı.