Yatırımcılarından Elon Musk'a tepki: 'Artık tweet atma'

Ünlü yatırımcı ve girişimci Elon Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya varmasının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Tesla yatırımcılarının tepkisine yol açtı.

Musk'ın, daha önce CEO'su olduğu Tesla konusunda "yanıltıcı iddialar" kullandığı gerekçesiyle SEC Tesla ve Musk'a yönelik soruşturma başlatmış ve Musk'ı suçlu bularak kendisi ve şirketini toplam 40 milyon dolar para cezası vermiş, ayrıca Musk'ın şirketin CEO'luğundan istifa etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Kararın ardından SEC ve Elon Musk arasında varılan anlaşmaya ilişkin Musk, resmi Twitter hesabında bir paylaşım yaptı.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point! — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2018

Musk, "Açığa Satış Yapan Zenginleştirme Komistesi (Shortseller Enrichment Commission / SEC) harika işler çıkarıyor. İsim değişikliği de oldukça yerinde!" dedi.

Musk'ın paylaşımının ardından, Tesla yatırımcıları Musk'a tepki gösterdi.

i have lost 30 years of my life savings all in $tsla thanks to your tweets please stop

please examine your behavior this is totally unacceptable if you continue this self destructive path you will lose all your ardent supporters and the goodwill from diehard $tsla longs like me — 007 (@TrendTrader007) October 4, 2018

Yatırımcılar Musk'a "Artık Twitter üzerinden paylaşımda bulunmaması" ve "SEC'in düşmanı olmadığını anlamadı" gerektiğini söylediler.