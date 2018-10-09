NASA: Bu kış 'Mini Buzul Çağı' yaşanabilir

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni iklim araştırması raporunda bu kış, en son 18'inci yüzyılda görülen 'Mini Buzul Çağı'nın tekrar yaşanabileceği duyuruldu.

© AP Photo / NASA, 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı

NASA'nın açıkladığı rapora göre bu kış 'mini buzul çağı' yaşanabilir. Buna benzer bir kışı dünya en son 1450 yılında yaşadı. Bu dönemde kıtlık başladı ve ölümler geldi.

'GÜNEŞ LEKELERİNİN İKLİMDE ETKİSİ BÜYÜK'

NASA uzmanları, Güneş'in en dış katmanında oluşan Güneş lekelerini ve Dünya'nın en üst atmosfer tabakası Termosfer'i inceledi. Termosfer'in soğuyup daraldığı, Güneş lekelerinin kaydedilmiş en düşük hareketlilikte olduğu belirlendi. Güneş lekelerinin en düşük hareketlilikte olmasının dünyaya etkisi iklimde olacak. Zira 11 yıllık dönemler halinde azalıp çoğalan bu lekeler, iklim koşullarında belirleyici rol oynuyor.

Lekelerin az gözlenmesi veya hiç gözlenmemesi, Dünya'nın sıcaklık seviyesini etkiliyor. Termosfer Güneş'teki leke hareketliliği yüksek olduğunda ısınıyor, az olduğunda soğuyor. Şu anda da yaşanan 'az leke hareketliliği'. NASA işte buna dayanarak mini buzul çağı alarmı verdi.

'REKOR SICAKLIĞA HAZIR OLMALIYIZ'

Uzmanlar, Güneş'te benzer bir uyku evresine 18'inci yüzyılda rastlandığını ve o dönemin tarihe ‘Mini Buzul Çağı' olarak geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Süreç böyle devam ederse, birkaç ay içinde Uzay Çağı'nın rekor soğuklarına hazırlıklı olmalıyız"