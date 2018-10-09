Madonna'nın ürün tanıtım videosu viral oldu: Seks oyuncağına benzetildi

Kendi adını verdiği markasıyla kozmetik sektörüne giriş yapan ünlü şarkıcı Madonna, videoyla tanıtımını yaptığı bir ürünün seks oyuncağına benzetilmesi sonucunda sosyal medyada viral oldu.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Madonna 18 yaşında çektirdiği çıplak fotoğrafları satışa çıkardı

'Beauty Roller' adını verdiği bir tür yüz masajı ürününü tanıtan Madonna, videoda ürünü kaç kez kullandığından ve çeşitli özelliklerinden bahsediyor.

Kullanıcıların, Madonna'nın tanıttığı ürünü seks oyuncağına benzetmesi sonucunda kısa süre içerisinde 300 binden fazla izlenen video ile çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından dalga geçildi.

Videonun altına binlerce yorum yapılırken, "Şaka mı yapıyor acaba? Biri ona suratını neyle ovaladığını söylesin. Gülmekten yerden kalkamıyorum" gibi ifadeler kullanıldı.

Öte yandan, Madonna'yı savunan hayranları da, dalga geçenlerin 'ürünü karalama niyetinde' olduklarını iddia etti.