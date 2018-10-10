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12:14 10 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump-ABD'li rapçi Kanye West

    Twitter kullanıcıları rapçi Kanye West'in ABD'nin yeni BM Temsilcisi olma ihtimalini tartıştı

    © REUTERS / Andrew Kelly
    Yaşam
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    ABD'nin BM Daimi Telmsilcisi Nikki Haley'nin dünkü istifasının ardından Başkan Donald Trump'ın yarın Beyaz Saray'da ABD'li rapçi Kanye West ile görüşecek olması speküslasyona neden oldu. Kimi Twitter kullancıları West'in bu makama atanma olasılığı hakkında esprili yorumlarda bulunurken kimileri de karamasar bir tablo çizdi.

    Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Trump Haley'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı.
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley istifa etti
    ABD'li fenomen Kim Kardashian'ın eşi olan rap şarkıcısı Kanye West perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile görüşecek.

    Toplantıyı ilk olarak New York Times duyurmuş ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, West'in Trump'la bir öğle yemeği yiyeceğini ve Kushner'le görüşeceğini açıklamıştı.  West'in görüşmede  memleketi Chicago ve çevresindeki iş olanaklarını artırmak ve eski mahkumlar için iş fırsatları konularını gündeme getirmesi bekleniyor. Ancak görüşmenin ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifası sonrasına rastlaması sosyal medyada West'in Trump tarafından bu makama atanabileceği spekülasyonuna neden oldu.

    'David Rothkopf' adlı Twitter kullanıcısı "Haley ayrılıyor. Sonraki görüşme: Kanye. Sonucu siz kendiniz çıkarın" mesajını paylaştı.

    ​'Trivworks' adlı kullanıcı ise "Eğer Trump Nikki Haley'nin yerine Kanye'yi getirirse, 2018'de doruğa ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

    ​Bazı kullanıcılar ise bu ihtimal nedeniyle endişelerini paylaştı. 'Talia' adlı kullanıcı "Haley istifa etti ve Kanye Trump'la görüşüyor. Bunun gittiği yerden hoşlanmadım" mesajını yazdı

    ​'Richard Jeter' adlı kullanıcı da "Trend topiclerde Nikki Haley'nin istifası görülür. Trend topiclerde Kanye West'in Trump ve Kushner'le görüşeceği görülür. Tanrım… 6 ay sonra.  Dans pisti, ABD delegasyonunundan Büyükelçi Ye'yi tanıyor"  diye yazdı.

    ​Trump Haley'nin makamına kimi atayacağını açıklamamış ancak bu göreve bazı isimlerin talip olduğunu belirtmişti. 

    Twitter kullancıları da kendi listelerini hazırladı. 

    'Holly Fιɢυeroα O'Reιlly' adlı kullanıcı, listesinde Kanye West'in yanı sıra Kim Kardashian ve eski NBA yıldızı Dennis Rodman'a yer verdi.

    Kanye West
    © AFP 2018 / Jewel SAMAD
    Kim'in 'sıkı dostu' Rodman, Kanye West'i Kuzey Kore'ye götürecek
    ​Bu arada Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı yapan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan dostluğu bilinen eski NBA yıldızı Dennis Rodman'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

    Rodman Twitter'da Trump'ı da etiketleyerek esprili bir paylaşım yaptı.

    Paylaşımında ata bindiği görülen Rodman, arka fonda çalan ABD milli marşı eşliğinde "Haley'nin yerine BM Büyükelçisi ben mi olsam?" diye sordu.

     West değil ama eşi Kim Kardashian Beyaz Saray'ı 2 kez ziyaret ederek Trump'la görüşmüş hatta Kardashian uyuşturucu ile bağlantılı şiddet içermeyen suçlamalardan müebbet almış bir kadın mahkuma af çıkartmayı başarmıştı.

    West geçen ay Saturday Night Live adlı televizyon şovuna Trump'ın seçim sloganı olan 'Make America great again' (Amerika'yı yeniden büyük yap) yazılı şapkayla katılmış ve Trump'ı savunan bir konuşma yapmıştı.

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    Etiketler:
    İstifa, BM, Kim Kardashian, Kanye West, Dennis Rodman, Donald Trump, Nikki Haley, ABD
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