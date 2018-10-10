Cami girişinde çelik kasa: Attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır

Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu— Tolga Birgücü (@tolgabirgucu) 10 Ekim 2018
Samsun'da bir caminin girişine yardım toplamak için çelik kasa konuldu. Cemaatin tepkisini çeken olayla ilgili açıklama yapan il müftüsü, "Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir" dedi.https://t.co/8Fcf6D8KC7
Camii cemaatinden bazıları, bağış toplama yönteminin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, kasa üzerinde asılı notla ilgili de eleştiri de bulundu.
MÜFTÜ ÇAKI: BİLGİMİZ YOK
Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, cami girişine kasa konulmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Konu ile ilgili Müftülük olarak hiçbir bilgilerinin olmadığını belirten Çakı, "Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir. Bazı camilerde bu tür kasalar var ancak bu yaklaşım bizim talimatlarımıza uygun değildir. İnsanlar 3-5 TL atıyorlar. Caminin koruma derneği açıyor ve tutanağa alıp ihtiyaçlarda kullanıyorlar. Ancak bizim böyle bir uygulamamız yok. Arkadaşlara bu yönde hiçbir talimatımız yoktur. Özellikle 'Ahiret sermayesi' gibi ifadeler çok yanlış ve gereksizdir. Kesinlikle kasa oradan kaldırılacaktır" diye konuştu.
© Fotoğraf : Twitter
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