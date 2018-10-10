Cami girişinde çelik kasa: Attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır

Samsun'da Kefeli Camisi'nin girişine yardım toplamak için çelik para kasası koydular. Kasanın üzerine de 'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır' yazılı kâğıt astılar.

© AA / Çaldıkları arabaları cami otoparkına sakladılar

Cami girişine bağış için çelik para kasası konuldu



Samsun'da bir caminin girişine yardım toplamak için çelik kasa konuldu. Cemaatin tepkisini çeken olayla ilgili açıklama yapan il müftüsü, "Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir" dedi.https://t.co/8Fcf6D8KC7 — Tolga Birgücü (@tolgabirgucu) 10 Ekim 2018

İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi Lise Caddesi üzerindeki Kefeli Camisi'nin girişine, camiye yardım toplamak amacıyla para kasası yerleştirildi. Cami yönetimince cemaatin camiye ilk giriş yaptığı basamağa yerleştirilen kasa üzerine; 'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır' yazılı kâğıt da asıldı. Kesilerek para atılması için özel bir bölme de yapılan kasayı gören bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da kasanın abartılı olduğunu savundu.

​Camii cemaatinden bazıları, bağış toplama yönteminin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, kasa üzerinde asılı notla ilgili de eleştiri de bulundu.

MÜFTÜ ÇAKI: BİLGİMİZ YOK

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, cami girişine kasa konulmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Konu ile ilgili Müftülük olarak hiçbir bilgilerinin olmadığını belirten Çakı, "Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir. Bazı camilerde bu tür kasalar var ancak bu yaklaşım bizim talimatlarımıza uygun değildir. İnsanlar 3-5 TL atıyorlar. Caminin koruma derneği açıyor ve tutanağa alıp ihtiyaçlarda kullanıyorlar. Ancak bizim böyle bir uygulamamız yok. Arkadaşlara bu yönde hiçbir talimatımız yoktur. Özellikle 'Ahiret sermayesi' gibi ifadeler çok yanlış ve gereksizdir. Kesinlikle kasa oradan kaldırılacaktır" diye konuştu.