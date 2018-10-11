Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan: Sebebini Berkay'a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği ileri sürülmüştü. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Arda'nın kafa darbesiyle Berkay'ın burnunda 15 kırık oluştuğu belirtilmişti.
Kavganın basına yansımasının ardından Arda Turan sosyal medya hesabından "Evet bir tartışma yaşanmıştır, ama sebebi haberleştirildiği gibi namus meselesi değildir" dedi.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan ve taciz iddiasını da içeren olayı 'daha fazla uzatmak istemediğini' söyleyen Arda Turan, "Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay'a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın" ifadesini kullandı.
Arda, Berkay'dan özür dilediği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Öyle bir şey yapmadım, niye özür dileyeyim?"
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