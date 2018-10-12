Uganda'da heyelan onlarca can aldı

Doğu Afrika ülkesinde yoğun yağışların tetiklediği toprak kayması, ormanların kesildiği bir bölgeyi vurdu, evleri ve insanları önüne katıp götürdü.

Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan Uganda, yoğun yağışların neden olduğu heyelanla sarsıldı.

Uganda'nın doğusundaki Bududa bölgesinde gerçekleşen heyelan, çamur seliyle birlikte büyük kaya parçalarını da sürükledi.

Can kaybı sayısının sürekli arttığı haberleri gelirken toprak altından çıkarılan ölü bedenlerin sayısı 40'ı buldu.

Çok sayıda hayvan da çamur selinin altında kalarak can verdi. Pek çok ev ve işyeri, toprak altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken evsiz kalan afetzedelerin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması aciliyeti var.

Heyelan, Elgon Dağı'nın eteklerindeki Bukalasi'yi vurdu. Afet Hazırlıklılık ve Önleme Komiseri Martin Owor "İnsanların çoğu heyelana pazarda yakalandı. Sürüklenen büyük kayalar da nehrin taşmasına yol açtı. Su insanları önüne katıp sürükledi" dedi.

Tarım alanı açmak için ormanların kesilmesiyle toprak kayması riskinin arttığı bu bölgede 2010 yılındaki bir heyelan 80 kişinin canını almıştı.

Uganda'nın Kenya sınırındaki Bududa bölgesinde eylül-aralık arası sürekli yağış oluyor.