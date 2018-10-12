Uganda'da heyelan onlarca can aldı

Uganda'nın doğusundaki Bududa bölgesinde gerçekleşen heyelan, çamur seliyle birlikte büyük kaya parçalarını da sürükledi.
Can kaybı sayısının sürekli arttığı haberleri gelirken toprak altından çıkarılan ölü bedenlerin sayısı 40'ı buldu.
Çok sayıda hayvan da çamur selinin altında kalarak can verdi. Pek çok ev ve işyeri, toprak altında kaldı.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken evsiz kalan afetzedelerin barınma, gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması aciliyeti var.
Tarım alanı açmak için ormanların kesilmesiyle toprak kayması riskinin arttığı bu bölgede 2010 yılındaki bir heyelan 80 kişinin canını almıştı.
Uganda'nın Kenya sınırındaki Bududa bölgesinde eylül-aralık arası sürekli yağış oluyor.
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