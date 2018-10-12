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    Instagram

    New York'ta Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı

    © REUTERS / Thomas White
    Yaşam
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    New York'un popüler SoHo mahallesinde, şehrin göbeğinde bir apartman dairesi, Instagram fotoğrafları için en mükemmel ortamı vadediyor.

    Instagram
    © REUTERS / Thomas White
    Instagram’dan yeni uygulama
    New York'un Manhattan bölgesinin popüler SoHo mahallesinde, şehrin göbeğinde bir apartman dairesi, Instagram fotoğrafları için en mükemmel ortamı vadediyor. Reklam ajansı Village Marketing tarafından hazırlanan 220 metrekarelik ev, aylık 15 bin Dolar'a (91 bin Lira) Instagram ünlülerine kiralanıyor.

    dunyahalleri.com'dan Semih Sönmez haberine göre, Village Marketing'in kurucusu Vickie Segar, Instagram ünlülerinin sırf fotoğraf çekmek için otel odalarını tuttuklarını ya da mobilya mağazalarına gittiklerini gördüğünde böyle bir ev hazırlamanın herkes için en iyisi olacağına karar vermiş.

    WAYFAIR EVİ BEDAVAYA DÖŞEDİ

    İnternet üzerinden satış yapan mobilya şirketi Wayfair daireyi baştan aşağıya ücretsiz olarak döşemiş. Wayfair bu işten para değil, reklam kazanmak istiyor. Kimi Instagram ünlülerinin bir markadan bahsetmek için 100 bin Dolar aldığı düşünüldüğünde aslında Wayfair'in yaptığı kötü bir yatırım sayılmaz. Zaten Wayfair'in bu tarz gönderiler için anlaşmalar yapan ve mobilya sağlayan bir ekibi de bulunuyor.

     

     

    SoHo'daki ev Ağustos ayında açıldığından bu yana Wayfair Instagram'da 5 milyon ziyaretçi aldı. Şirket milyonlarca yeni ziyaretçinin de bu şekilde sayfalarına geleceğini düşünüyor. Wayfair Medya İlişkileri Müdürü Lindsey Graziano "Bütün gönderiler de organik. Evi kiralayanlar gönderilerinde bizi etiketlemek zorunda değil ancak böyle istedikleri için bizden de bahsediyorlar. Bu bizim için bir kazan-kazan durumu" diyor.

     

     

    FOTOĞRAF İÇİN TASARLANDI

    Evi tasarlayan Maggie Lydecker, evde Instagram'da güzel görünecek alanlar oluşturmak için özen göstermiş. Milenyum pembesinin hala çok popüler olduğunu söyleyen tasarımcı, evde oda değil çerçeve tasarladığını söylüyor. Bu çerçeveler, fotoğraflarda hoş görünecek köşelerden oluşuyor.

     

     

    Fotoğrafların güzel çıkması için evin bol bol doğal ışık alması gerekiyor. Bu yüzden evin pencerelerinde herhangi bir perde ya da jaluzi bulunmuyor. Fotoğraf çekmek için güzel olsa da ev içinde yaşamaya çok uygun değil.

     

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    Hot off the press @nytimes 🙌

    A post shared by Village Marketing (@villagemarketing) on Oct 1, 2018 at 3:43pm PDT

     

    Dairenin üstünde yer alan çatı alanı da yine bir fotoğraf ortamına çevrilmiş. Böylece evi kiralayanlar sürekli benzer fotoğraflar çekmek zorunda kalmıyor. Ayrıca hem çatıdan hem de evin perdesiz camlarından görünen New York manzaraları da fotoğraflara ayrı bir hava katıyor.

    Etiketler:
    tasarım, kısa süreli ev kiralama, reklam, fotoğraf, Instagram, Village Marketing, SoHo, Manhattan, New York, ABD
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