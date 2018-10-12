Kayıt
15:19 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Charlize Theron

    Charlize Theron 'Sahtekar' sendromuna yakalandığını açıkladı: Rezalet bir aktris olduğumu anlayacaklar

    © AFP 2018 / Robin Utrecht
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Elle dergisine röportaj veren Oscarlı oyuncu Charlize Theron, Imposter (Sahtekar) olarak bilinen bir sendroma yakalandığını açıkladı.

    Emma Stone
    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    En çok kazanan aktrisin adı açıklandı
    Elle Amerika'nın kasım sayısına konuk olan Charlize Theron, Imposter (Sahtekar) sendromuna yakalandığını ve hastalığının hala devam ettiğini açıkladı.

    'TAMAMEN BİR YALANDAN MEYDANA GELDİĞİMİ ANLAYACAKLAR'

    Sendroma yakalandığı süreçte kariyerine bakışının değiştiğini söyleyen Theron, "Yeni bir projeye başladığımda, ‘Aman tanrım, kovulacağım. Rezalet bir aktris olduğumu anlayacaklar. Tamamen bir yalandan meydana geldiğimi fark edecekler' diyorum kendi kendime" açıklamasında bulundu.

    THERON FİLM İÇİN ALDIĞI KİLOLAR NEDENİYLE DEPRESYONA GİRMİŞTİ

    Geçtiğimiz aylarda vizyona giren "Tully" isimli filmdeki rolü için 20 kilo alıp daha sonra eski haline dönen Oscar'lı aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden depresyona girdiğini söylemişti.

    Charlize Theron
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    Charlize Theron 'kapandı'
    ALEXA CHUNG DA SENDROMA YAKALANANLARDAN

    Model ve modacı Alexa Chung da Imposter Sendromu'nu yaşadığını ve çoğu zaman kendisini yetersiz hissettiğini açıklamıştı.

    HER 3 KİŞİDEN BİRİ IMPOSTER SENDROMU YAŞIYOR

    Imposter yani Sahtekar Sendromu genellikle bireylere, kazandıkları başarıları hak etmediklerini ve geldikleri yere başarı, zeka ile değil şans eseri geldiğini ve birgün gerçeklerle yüzleşecekelerine inanmaya itiyor.

    Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, günümüz insanının üçte birinin işlerinde imposter sendromu yaşadıklarını ortaya koydu. Bu kişilerin üçte ikisi, kendilerine güvenmediklerini ve bu durumun kariyerlerini negatif etkilemesinden korktuklarını itiraf etti.

    İlgili konular:

    Charlize Theron, Obama'yı striptiz kulübüne davet etti
    Elle dergisi için 'muzır neşriyat' kararı
    Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı, Ahlat Ağacı
    Oscar ödüllerine 'popüler film' kategorisi geliyor
    Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması
    Aktör Cosby ve yönetmen Polanski, taciz suçlamaları nedeniyle Oscar Akademisi üyeliğinden çıkarıldı
    Etiketler:
    Charlize Theron Sahtekar sendromuna yakalandığını açıkladı, Elle, Alexa Chung, Charlize Theron, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dolandırılan Adanalı esnaf Osman Aslan
    Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet