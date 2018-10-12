Charlize Theron 'Sahtekar' sendromuna yakalandığını açıkladı: Rezalet bir aktris olduğumu anlayacaklar

Elle dergisine röportaj veren Oscarlı oyuncu Charlize Theron, Imposter (Sahtekar) olarak bilinen bir sendroma yakalandığını açıkladı.

© REUTERS / Alessandro Bianchi En çok kazanan aktrisin adı açıklandı

Elle Amerika'nın kasım sayısına konuk olan Charlize Theron, Imposter (Sahtekar) sendromuna yakalandığını ve hastalığının hala devam ettiğini açıkladı.

'TAMAMEN BİR YALANDAN MEYDANA GELDİĞİMİ ANLAYACAKLAR'

Sendroma yakalandığı süreçte kariyerine bakışının değiştiğini söyleyen Theron, "Yeni bir projeye başladığımda, ‘Aman tanrım, kovulacağım. Rezalet bir aktris olduğumu anlayacaklar. Tamamen bir yalandan meydana geldiğimi fark edecekler' diyorum kendi kendime" açıklamasında bulundu.

THERON FİLM İÇİN ALDIĞI KİLOLAR NEDENİYLE DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren "Tully" isimli filmdeki rolü için 20 kilo alıp daha sonra eski haline dönen Oscar'lı aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden depresyona girdiğini söylemişti.

© REUTERS / Mario Anzuoni Charlize Theron 'kapandı'

Model ve modacı Alexa Chung da Imposter Sendromu'nu yaşadığını ve çoğu zaman kendisini yetersiz hissettiğini açıklamıştı.

HER 3 KİŞİDEN BİRİ IMPOSTER SENDROMU YAŞIYOR

Imposter yani Sahtekar Sendromu genellikle bireylere, kazandıkları başarıları hak etmediklerini ve geldikleri yere başarı, zeka ile değil şans eseri geldiğini ve birgün gerçeklerle yüzleşecekelerine inanmaya itiyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, günümüz insanının üçte birinin işlerinde imposter sendromu yaşadıklarını ortaya koydu. Bu kişilerin üçte ikisi, kendilerine güvenmediklerini ve bu durumun kariyerlerini negatif etkilemesinden korktuklarını itiraf etti.