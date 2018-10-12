Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Trabzonspor'lu Burak Yılmaz ve Başakşehir'li Emre Belözoğlu, önceki akşam Etiler'de bir araya geldi.

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgayla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Burak Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım, tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" diye konuştu.

Konu hakkında sessizliğini bozmak istemeyen Emre Belözoğlu ise "Arda benim arkadaşım, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.