Hilal Cebeci: Ülkemizde devrimcilik, sol görüş gerçekten bitmiş

Hilal Cebeci'nin 'Bella Ciao' şarkısına çektiği klip, tartışmalara ve tepkiye yol açmıştı.

Sosyal medyada, özellikle sol görüşlü kullanıcılar tarafından eleştirilen Hilal Cebeci ise, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cebeci son açıklamasında "Türkiye'de sol bitmiş" dedi ve şunları söyledi:

'BİR SOLCU OLARAK ÜZÜLÜYORUM'

"Ülkemizde sol bitmiş arkadaşlar; devrimcilik sol görüş gerçekten bitmiş. Şimdi anlıyorum ki yıllarca sol görüş neden bu kadar başarısız çünkü gerçekten sadece konuşuyorlar bir solcu olarak çok üzülüyorum. Devrimci insanların uğraşması gereken çok önemli şeyler vardır."

​'ÇOK DAHA CİDDİ SORUNLARIMIZ VAR'

Yani bu klip en son uğraşılacak şey. Bir şarkıcı olarak istediğim şarkıyı istediğim tarzda söyleme özgürlüğüm var bunu en çok devrimciler bilir. Devrimcilik demek özgürlük demektir. Yok dans etmişim bir direniş şarkısında dans edilir miymiş şuymuş buymuş! Çok daha ciddi sorunlarımız var!"

'EMEKÇİNİN ÜLKEMİZDEKİ HALİ ORTADA'

"Dünya ülkelerinde sol hareketler işçi çalışma saatlerini düşürüp insalığa ortak fayda sağlayan değerleri oluştururken, ezilen işçinin emekçinin ülkemizdeki hali ortada, benim şarkım için gösterdiğiniz tepkinin yarısını gösterseniz en azından devrimci bir hareket yapmış olursunuz"

​'BEN DEVRİMCİYİM'

"Bu şarkıyı çok seviyordum, o yüzden yaptım, çok da iyi yaptım, istemeyen dinlemez, şarkıcılar şarkıları istediği gibi yorumlar, kimse karışamaz. Ben direnişci bir insanım devrimciyim, bir devrimci olarak gayet güzel bir proje yaptım. İnsanları kalıplara sokamazsınız."

​'BABAM DA DEVRİMCİYDİ'

Kendisini eleştiren bir kullanıcıya cevap veren Cebeci ayrıca, babasının da devrimci olduğunu söyleyerek "Canım benim babam işçiydi, devrimciydi uzun yıllar siyasi görüşü yüzünden cezaevinde yatmış ve işkenceye maruz kalmış, akciğer kanserinden genç yaşta vefat etmiştir. Her zaman işçilerle omuz omuza oldum her fırsatta her şartta, bunu bir gösteri haline getirmiyorum sadece" dedi.

​'IQ 156, SEVGİLER'

Twitter kullanıcılarının, paylaşımlarında yaptığı yazım yanlışlarını da eleştirmesi üzerine bir paylaşımda daha bulunan Cebeci, 'IQ'sunun 156 olduğunu' belirterek "Sevgili arkadaşlar, ben Çapa Tıp Fakültesi'ni dereceyle kazanmış bir insanım, çok duygusal olduğum için doktorluk yapamayacağıma karar verip devam etmedim. İmla hatalarına, 'de'lere 'da'lara, çift l tek l gibi şeylere takılmayın, IQ 156, sevgiler" ifadelerini kullandı.

