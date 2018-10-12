Kayıt
17:03 12 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Devlet hastanesinde jakuzide doğum: 5 yıldızlı otel konforunda

    Devlet hastanesinde jakuzide doğum: 5 yıldızlı otel konforunda

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yöntemi Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ücretsiz olarak uygulanıyor.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    İHD: Türkiye, cinsel istismarda 3. sırada, 16 yılda 440 bin çocuk doğum yaptı
    Türkiye genelinde 9 ildeki 11 devlet hastanesinde normal doğumu teşvik etmesi için suda doğum hizmeti verilmeye başlandı. Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Necla Şener, ilk çocuğunu beş yıldızlı otel konforunda, içinde çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunan hastane odasında gerçekleştirdi.

    'SANCILARIM AZALMAYA BAŞLADI'

    Jakuzi içinde suda ilk bebeğini dünyaya getiren Şener, "Sancılarım artmaya başlayınca, beni jakuziye aldılar. Sancılarım azalmaya başladı. Daha sonra çok kolay bir doğum gerçekleşti. Tabii ki bunun için 4 hafta boyunca gebelik ve bebek gelişimi eğitimi aldık. Doktorumun tavsiyesi ile suda doğum yaptım, daha az sancı, daha az ağrı hissettim, tüm anne adaylarına tavsiye ederim" dedi.

    Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe ise suda doğumun normal doğumu kolaylaştırmak ve normal doğuma karşı motivasyonu artırmak için yapıldığını söyledi.

    Suda doğum yapmak isteyen anne adayı sayısının sürekli artış gösterdiğini vurgulayan Türe, "Necla Hanım bizim suda doğum yapan 11'inci hastamız. Suda doğumu doktorlarımızın tavsiyesi ve ebelerimiz eşliğinde yapıyoruz. Doğum öncesi ve sonrasında ağrıyı azaltan ve doğumu kolaylaştıran bir işlem" ifadelerini kullandı.

    'ODALAR 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA'

    Hastane
    © AA /
    Kapatılacak 13 hastane 'en iyi 100' arasında
    Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sezaryen doğumu azaltmak için devlet hastanesinde 5 yıldızlı otel konforunda odalar oluşturduklarını belirtti.

    İçinde hastanın ve bebeğin her türlü ihtiyacının bulunduğu odada suda doğum yapan hastaların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Oruç, "Tamamen ücretsiz suda doğum yapılıyor. Kesinlikle enfeksiyon riski bulunmuyor. Doğum öncesi ve doğum sonrası jakuziden kültür alınıyor ve enfeksiyon olmadığı tespit edildikten sonra doğum gerçekleşiyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    jakuzi, Doğum, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dolandırılan Adanalı esnaf Osman Aslan
    Dolandırıldığını söyleyen Adanalı esnaf, protesto için ürünlerini etrafa saçınca para cezası yedi
    Karikatür
    'Kimyasal silah yapımında kullanılan maddeler IŞİD'in eline geçti'
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet