Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmiş ve Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıkmıştı.

Başakşehirli milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri bu akşam Buket Aydın'la Kanal D Haber'de yayınlandı.

Kanal D Haber İstihbarat Şefi Emrullah Erdinç'in ulaştığı görüntülerde, o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor.

Ayrıca, Arda Turan, Instagram hesabından açıklamada bulundu. İddiaları reddeden Turan, "Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim" dedi.

Berkay'ın eşini taciz ettiği iddiasını reddeden Arda Turan, "Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim. Ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; YALAN" ifadelerini kullandı.

‘AŞIRI TEPKİ VERDİM'

"Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim."

‘BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM'

Yarın basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Arda Turan, açıklamasında "Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim" ifadelerine yer verdi.