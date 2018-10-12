ABD’li model aracında vurularak öldürüldü

ABD'de modellik kariyerine devam etmek için erkek arkadaşıyla birlikte Atlanta'ya taşınan 28 yaşındaki Kelsey Quayle, işe giderken aracında vuruldu. Quayle'nin bilincini kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oluştu. Hastaneye kaldırılan Quayle hayatını kaybetti. Polis, genç kadının boynundan vurulduğunu bildirdi.

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Fox5 News'e konuşan Quayle'nin kız kardeşi "Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi" dedi.

© Fotoğraf: Instagram Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

Bu arada polis ilk başta modelin aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptığı görüşündeydi. Ancak doktorların kadının ateşle silahla vurulduğunu tespit etmesinden sonra durum anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iraklı model Tara Fares de eylül ayında kendi özel aracıyla hareket halindeyken vurularak öldürülmüştü.