Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
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