© Sputnik / Nina Zotina Selfie, 6 yılda 259 kişinin ölümüne neden oldu

İsminin Sandra Manuela Da Costa Macedo olduğu öğrenilen 27 yaşındaki turistin ölümü, selfie çekmek için yaptığı tehlikeli hareketin başka birinin dikkatini çekmesi sonucunda an be an kaydedildi.

Daily Mail'in Macedo'nun arkadaşından aktardığı bilgiye göre, 27. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kadın, iki çocuk sahibi bir öğretmendi.