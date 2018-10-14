Vedat Milor: Bundan sonra Türk lokantalarından video paylaşmayacağım

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabına gelen yorumlar üzerine bir açıklama yaptı. Milor, bundan sonra Türk lokantalarından video paylaşmayacağını söyledi.

© Fotoğraf : Twitter Vedat Milor, menemenin tarihini yazdı

Vedat Milor, kararını şu ifadelerle anlattı:

"Hamdi'yle ilgili yazılanları gördüm. Evet, doğru bana özel servis yapılıyor. Çünkü beni tanıyorlar. Yapacağım bir şey yok.

Hiç kimse Saruja'yı beğenmemişti. Suriye lokantası. Orada yapılmadı mesela beni tanımıyorlardı. Kimseyi tanımıyorlar zaten Türkiye'de.

'İSTEYENLERİN UFKU GENİŞLER'

Gittiğim zaman böyle oluyor. Kararım şu artık: Burada yapacak bir şey yok. Zaten video çekmek de dert. Bundan sonra artık sadece yabancı video koyacağım. Türk lokantası videosu koymayacağım. Bitmiştir. Hürriyet gazetesinden ya da yazılardan okursunuz. Ama yabancı lokantalarda tanıyorlar. Onların videosunu koyacağım. İsteyenlerin ufku genişler.