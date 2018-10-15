Horozdan kaçarken, üne tutuldu

ABD’de yaşayan Boaz Marbach isimli bir kişi, kümesinden çıkardığı bir horozun ‘gazabına uğradı.’ Horozla Marbach’ın kovalamacası güvenlik kamerasına takıldı. İnternette yayınlanan video ilgi odağı oldu.

ABD'nin Indiana eyaletinde Boaz Marbach isimli bir kişi, günlük görevi olduğu üzere kümesteki tavukları serbest bıraktı. Ancak bir horoz, olanca hızıyla kendisini kovalamaya başlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Marbach, güvenlik kamerasına takılan görüntüleri Twitter'da paylaştı.

We have a chicken at work and it loves attacking me when I let it out pic.twitter.com/IbhS0M1loY — Boaz or Bozy (@BroazM) 8 Ekim 2018

​“İş yerinde bir tavuk var ve onu bıraktığımda bana saldırmayı seviyor” ifadeleriyle paylaşılan video, 4 milyondan fazla kez izlendi, 365 bin beğeni aldı, 114 binden fazla kez yeniden paylaşıldı.