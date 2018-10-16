Apple`dan milyonlarca dolarlık yeni girişim

Dijital müzik sağlayıcısı Spotify ile rekabette öne çıkmak isteyen Apple, müzik analiz girişimi Asaii`yi satın aldı. Yaklaşık 100 milyon dolara geçekleşen satın alma ile Apple, kullanıcılarına dinleme alışkanlıklarına göre şarkı listeleri sunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

© Fotoğraf : Associated Press/Apple Apple, üç yeni iPhone modelini tanıttı

Teknoloji devi Apple'ın, müzik analizleri yapan Asaii isimli bir girişimi satın aldığı bildirildi. Söz konusu satın almanın yaklaşık 100 milyon dolara gerçekleştiği açıklandı. Apple'in söz konusu hamlesinin arkasında, şirketin müzik içerik önerilerini güçlendirme isteği yatıyor.

HEDEF SPOTIFY'I GEÇMEK

Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan Assai'nin Apple'a Spotify ile rekabet konusunda, ünlü olmayan sanatçılarla doğrudan çalışma gibi katkılar sunması bekleniyor. Ayrıca Assai'nin analiz platformu sayesinde, Apple'in müzik listelerini kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre düzenleyebileceği ve kişilere sevdiği şarkıları önerebileceği belirtiliyor.

Apple, Spotify ile rekabette öne geçmek için geçtiğimiz ay da Shazam'ı satın almıştı. Shazam çalan şarkıyı bulabiliyor.