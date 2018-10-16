Tepkilerin ardından Hilal Cebeci'den yeni 'Çav Bella' klibi: İşçi kıyafeti giyip çöp topladı

Çektiği 'Çav Bella' klibiyle tartışma yaratan şarkıcı Hilal Cebeci, yeni bir 'Çav bella' klibi daha yayınladı. Yeni klipte, eleştirilere neden olan dans sahneleri silinerek, yerlerine Cebeci'nin işçi kıyafetiyle çöp topladığı görüntülerin yerleştirildiği görülüyor.

Pop şarkıcısı Hilal Cebeci'nin, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak hafızalara kazınan 'Çav Bella' marşını yorumlaması ve çektiği klip tartışmalara neden olmuştu.

Cebeci, gelen tepkiler üzerine 'Çav Bella' klibinin ikinci bir versiyonunu yayınladı. Cebeci'nin yeni klibinde, geçen bir yıl bir program konsepti gereği çöpçülük yaptığı görüntülere yer veriliyor. Ayrıca klibin sonunda pirinç tarlasındaki işçilerin görüntüleri de kullanıldı.

Cebeci, bir önceki klibi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri 'babasının ve kendisinin de devrimci olduğu' ifadeleriyle cevaplamıştı ve "Türkiye'de sol bitmiş" ifadelerini kullanmıştı.