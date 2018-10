Assassin's Creed'den Trump'a gönderme: 'Atina'yı Yeniden Büyük Yap'

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed serisinin 5 Ekim’de çıkan oyunu Odyssey’de ABD Başkanı Donald Trump’a bir gönderme yer alıyor: 'Atina'yı Yeniden Büyük Yap' (Make Athens Great Again)

Antik Yunanistan'da geçen Assassin's Creed serisinin son oyunu Odyssey, ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında kullandığı 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' (Make America Great Again —MAGA) sloganına atıfta bulunarak 'Atina'yı Yeniden Büyük Yap' (Make Athens Great Again) sözünü kullandı.

Oyunda 'Zehirli Karşılaşma' (A Venomous Encounter) adıyla bulunan yan görevde bir politikacı haydutlardan korunmalı. Oyuncu tarafından politikacıyı korumak için haydutları öldürmek tercih edilirse haydutların lideri asla pes etmeyeceklerini belirtiyor. Bu sırada haydutlar, Trump'ın seçim sloganına atıfta bulunarak "Atina'yı yeniden büyük yapacağız" (We will make Athens great again) sözünü kullanıyor.

Öte yandan, video oyunu Assassin's Creed serilerinde oyun devi ‘EA Games'in mikro ödemelerine gönderme yapılmıştı.