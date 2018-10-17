YouTube'a giriş yapılamıyor

YouTube'a gece 04.15'ten itibaren giriş yapılamıyor. YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

YouTube'a gece 04.15'ten itibaren giriş yapılamıyor. YouTube'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili YouTube tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.