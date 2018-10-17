PornHub'dan akademik araştırmaya 25 bin dolar bağış

Pornografik içerikli film yapımcısı ve dağıtıcısı Pornhub, cinsel içerikli filmleri izlemenin insan beynine ve vücuduna yaptığı etkilerin araştırılması için bir grup bilim insanının çalışmasına 25 bin dolar değerinde bağış yapacağını duyurdu.

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Sektörün ve izleyici kitlelerinin giderek artması bilim insanlarının pornografik filmlerin beyne ve vücuda olan etkilerini araştırmaya itiyor.

Bu bağlamda, sektörün devlerinden olan PornHub, bilim insanlarının cinsel içerikli filmlerin etkileri üzerine yapacağı çalışmayı desteklemek için 25 bin dolar (yaklaşık 143 bin Türk Lirası) tutarında bir hibe verileceğini açıkladı.

Cinsel içerikli film sektörünün internet ortamına fazla içerik sağlayan şirketlerinden olan PornHub, Kansas Üniversitesi Psikoloji bölümünden Profesör Dr. Omri Gillath ve çalışma grubuna pornografik filmlerin insan sağlığına etkilerini araştırmaları için 25 bin dolar verileceğini duyurdu.

Kanadalı merkezli şirketin internet sayfasından yaptığı açıklamada, çalışmanın amacını, "hızlı büyüyen cinsel sağlık alanındaki önemli çalışmaların ilerlemesine katkıda bulunmak" olarak açıkladı.

PornHub, yapımcılığını üstlendiği filmlerde rol alan oyuncularının gelirlerini korumadığı ve bazı görüntülerin ücretsiz olarak gösterimine izin verdiği gerekçesiyle sektör içerisindeki kişiler tarafından suçlanmıştı.

© Flickr/ torbakhopper Porno izleyicisi saldırganlık yerine kadın tatminini tercih ediyor

Ödüllü erotik film yapımcısı Erika Lust, PornHub ve benzeri internet sitelerindeki içerikler kadınlara karşı nefret içeren ve çocuklar oldukça için zararlı yorumunda bulundu.

Verilecek hibe hakkında konuşan Pornhub şirketinin başkan yardımcısı Corey Price,"Esas olarak biz insanların yapılacak araştırma sonucunda elde edilecek bilgilere ulaşmasını ve bu sayede daha sağlıklı bir seks hayatı olmasını istiyoruz. Gillath ve ekibi bunu başarmak için uğraşacak" dedi.

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© AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File PornHub, kullanıcılarının en çok neleri tercih ettiğini açıkladı

PornHub bünyesinde cinsel sağlık rehberi olarak çalışan Dr. Laurie Betito, "insanları pornografik içerik izlemeye iten gizemin aydınlatılmasında bir araç görevi görecek olan bu hibeyi memnuniyetle karşılıyoruz" yorumunda bulundu.

"Seks doğal bir eylem olmasına rağmen hakkında hala bilmediğimiz çok şey var" diyen Betito, "Cinsellik oldukça karmaşık, bu evrensel eylemi ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için derinlemesine bir araştırmaya ihtiyacımız var. Bu hibe ile Profesör Gillath ve ekibi tarafından yapılacak muhteşem araştırmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.