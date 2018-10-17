PornHub'dan akademik araştırmaya 25 bin dolar bağış

Bu bağlamda, sektörün devlerinden olan PornHub, bilim insanlarının cinsel içerikli filmlerin etkileri üzerine yapacağı çalışmayı desteklemek için 25 bin dolar (yaklaşık 143 bin Türk Lirası) tutarında bir hibe verileceğini açıkladı.
Cinsel içerikli film sektörünün internet ortamına fazla içerik sağlayan şirketlerinden olan PornHub, Kansas Üniversitesi Psikoloji bölümünden Profesör Dr. Omri Gillath ve çalışma grubuna pornografik filmlerin insan sağlığına etkilerini araştırmaları için 25 bin dolar verileceğini duyurdu.
Kanadalı merkezli şirketin internet sayfasından yaptığı açıklamada, çalışmanın amacını, "hızlı büyüyen cinsel sağlık alanındaki önemli çalışmaların ilerlemesine katkıda bulunmak" olarak açıkladı.
PornHub, yapımcılığını üstlendiği filmlerde rol alan oyuncularının gelirlerini korumadığı ve bazı görüntülerin ücretsiz olarak gösterimine izin verdiği gerekçesiyle sektör içerisindeki kişiler tarafından suçlanmıştı.
Ödüllü erotik film yapımcısı Erika Lust, PornHub ve benzeri internet sitelerindeki içerikler kadınlara karşı nefret içeren ve çocuklar oldukça için zararlı yorumunda bulundu.
Verilecek hibe hakkında konuşan Pornhub şirketinin başkan yardımcısı Corey Price,"Esas olarak biz insanların yapılacak araştırma sonucunda elde edilecek bilgilere ulaşmasını ve bu sayede daha sağlıklı bir seks hayatı olmasını istiyoruz. Gillath ve ekibi bunu başarmak için uğraşacak" dedi.
'SEKS HAKKINDA HALA BİLMEDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR'
"Seks doğal bir eylem olmasına rağmen hakkında hala bilmediğimiz çok şey var" diyen Betito, "Cinsellik oldukça karmaşık, bu evrensel eylemi ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için derinlemesine bir araştırmaya ihtiyacımız var. Bu hibe ile Profesör Gillath ve ekibi tarafından yapılacak muhteşem araştırmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)