View this post on Instagram

Restoran sahiplerinin dikkatine! Diğer takipçilerimi bununla meşgul ettiğim için üzgünüm. Hoşgörünüze teşekkürler! @gastromondiale @mizanplas

A post shared by Vedat Milor (@vmilor) on Oct 17, 2018 at 6:59am PDT