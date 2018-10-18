Antarktika buzullarının ‘şarkısı’ kaydedildi

Amerikan Jeofizik Derneği, Antarktika'da 'şarkı söyleyen' buzulların olduğu bir videoyu YouTube'da yayınladı.

Bilim insanları, sıcak havanın buzulların erimesi üzerindeki etkisini incelerken sıradışı sesler kaydettiler. Araştırmacıların anlattığına göre uğultu 'şarkısı', buzlu kumulların arasından geçen ve güçlü rüzgarların etkisi altında oluşan yüksek sesli titreşimlerden kaynaklanıyor.

Antarktika buzulları oldukça düşük frekanslarda ‘şarkı söylüyor'. Jeofizikçi ve matematikçi Julien Chaput, onları duymak için yaklaşık 1.2 bin kat ses kaydını hızlandırdı