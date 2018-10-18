Bilim insanları, sıcak havanın buzulların erimesi üzerindeki etkisini incelerken sıradışı sesler kaydettiler. Araştırmacıların anlattığına göre uğultu 'şarkısı', buzlu kumulların arasından geçen ve güçlü rüzgarların etkisi altında oluşan yüksek sesli titreşimlerden kaynaklanıyor.
Antarktika buzullarının ‘şarkısı’ kaydedildi https://t.co/9Xc6Jh5RwB pic.twitter.com/rC5FfX83KR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 17 Ekim 2018
Antarktika buzulları oldukça düşük frekanslarda ‘şarkı söylüyor'. Jeofizikçi ve matematikçi Julien Chaput, onları duymak için yaklaşık 1.2 bin kat ses kaydını hızlandırdı
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)