Ünlü oyuncu Keira Knightley'den kızına Disney filmleri yasağı

© AFP 2018 / ANGELA WEISS 'Modern kadın karakterleri oynamıyorum çünkü tecavüze uğruyorlar'

Ellen DeGeneris'in sunduğu Ellen programına konuk olan Keira Knightley, 3 yaşındaki kızı Edie Knightley Righton'a Disney yapımı olan Cinderella ve Mermaid isimli animasyon türü filmleri izlemeyi yasakladığını açıkladı.

'ZENGİN BİR ADAM GELSİN BİZİ KURTARSIN DİYE BEKLEMEYİN, BUNU KENDİNİZ YAPIN'

İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, Cinderella filminin izleyiciye zengin bir adamla evlenmenin bir kurtuluş olduğunu empoze ettiğini öne sürerek, "Cinderella, zengin bir adamın gelip kendisini kurtarsın diye bekler. Bunu yapmayın. Kendinizi kurtarın" yorumunda bulundu.

Mermaid adlı filmi sevdiğini belirten Knightley, "Yani, şarkılar gerçekten harika ama sesinden bir erkek için vazgeçmek…" ifadelerini kullandı.

Disney'in yapımcılığını üstlendiği Karayip Korsanları film serisinde rol alan oyuncu, kızına bütün Disney filmlerini yasaklanmadığını belirterek, DeGeneres tarafından seslendirilen ‘Finding Dory' başta olmak üzere ‘Is a big favourite', ‘Frozen is huge' ve Moana isimli animasyonların gayet iyi yapımlar olduklarını ifade etti.