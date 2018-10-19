Rihanna'dan Colin Kaepernick'le dayanışma: Super Bowl'da sahne alması teklifini reddetti

TV'den 110 milyondan fazla kişinin takip ettiği müsabaka sırasında reklam yayımlatmak için milyarlarca dolar akıtılırken, arada mini konser veren sanatçı da en az maçın galibi kadar geceye damga vurur.
2019 yılında bu şerefe nail olması için teklif götürülen Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna'nın, Colin Kaepernick ile dayanışma adına teklifi reddettiği öğrenildi.
ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürme furyasını protesto için 2016 sezonunda NFL maçları öncesi milli marş çalınırken diz çöken Colin Kaepernick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilmesi ve takımların buna biat etmesi sonucu işsiz kalmıştı.
Colin Kaepernick gölgesi Super Bowl'a da düştü.
Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, NFL ve yayıncı kuruluş CBS'in 3 Şubat'ta Atlanta'da yapılacak Super Bowl'da sahne alacak şarkıcının Rihanna olmasını çok istediğini, ama ret yanıtı aldığını söyledi.
Kaynak " Rihanna'ya teklif götürdüler, ama o diz çökme tartışmasından ötürü reddetti, çünkü NFL'nin tutumunu onaylamıyor" dedi.
O DA SEVİYOR
Barbados tarafından 'sıradışı ve tam yetkili elçi' ilan edilmiş olan Rihanna ise şu sıra stüdyoda reggae ağırlıklı son albümünü tamamlamakla meşgul.
'MAROON 5 ÇIKACAK'
Barbados'ın sıradışı elçisinin tersyüz ettiği NFL'in bunun üzerine teklif götürdüğü Adam Levine liderliğindeki Maroon 5 grubundan olumlu yanıt aldığı söyleniyor.
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