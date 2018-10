Rihanna'dan Colin Kaepernick'le dayanışma: Super Bowl'da sahne alması teklifini reddetti

© REUTERS / USA Today Sports Trump'ın sivil itaatsizlikle suçladığı Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) final müsabakası Super Bowl'da maç arası performansı, her yıl ABD'nin en önemli performansı olur.

TV'den 110 milyondan fazla kişinin takip ettiği müsabaka sırasında reklam yayımlatmak için milyarlarca dolar akıtılırken, arada mini konser veren sanatçı da en az maçın galibi kadar geceye damga vurur.

2019 yılında bu şerefe nail olması için teklif götürülen Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna'nın, Colin Kaepernick ile dayanışma adına teklifi reddettiği öğrenildi.

ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürme furyasını protesto için 2016 sezonunda NFL maçları öncesi milli marş çalınırken diz çöken Colin Kaepernick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilmesi ve takımların buna biat etmesi sonucu işsiz kalmıştı.

Reklam yüzü olarak Kaepernick'i seçen Nike'a boykot

Ama Trump'a hem ABD hem dünyada tepkiler büyürken NFL'nin 'kara listesindeki' eski oyun kurucu, bu yıl spor ürünleri devi Nike tarafından reklam yüzü yapıldı. 'Just Do It' kampanyasında yüzünün altında "Bir şeye inan, uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse de" sözüyle boy gösterdi.

Colin Kaepernick gölgesi Super Bowl'a da düştü.

Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, NFL ve yayıncı kuruluş CBS'in 3 Şubat'ta Atlanta'da yapılacak Super Bowl'da sahne alacak şarkıcının Rihanna olmasını çok istediğini, ama ret yanıtı aldığını söyledi.

Kaynak " Rihanna'ya teklif götürdüler, ama o diz çökme tartışmasından ötürü reddetti, çünkü NFL'nin tutumunu onaylamıyor" dedi.

O DA SEVİYOR

Trump'tan Nike'a salvolar

Geçmişte Rihanna'ya platonik aşkından söz etmiş olan Kaepernick, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başkan koltuğuna oturup kendisine karşı yaylım ateşine geçmesinden beri hiçbir takımdan teklif almadı ve sahalardan uzak kaldı. Kasım 2017'de NFL'ye spor hayatını bitirmek için komplo kurma suçlamasıyla dava açtı.

Barbados tarafından 'sıradışı ve tam yetkili elçi' ilan edilmiş olan Rihanna ise şu sıra stüdyoda reggae ağırlıklı son albümünü tamamlamakla meşgul.

'MAROON 5 ÇIKACAK'

Barbados'ın sıradışı elçisinin tersyüz ettiği NFL'in bunun üzerine teklif götürdüğü Adam Levine liderliğindeki Maroon 5 grubundan olumlu yanıt aldığı söyleniyor.