Kayıp Malezya uçağının hikayesi mini dizi oluyor

Yaklaşık 4 yıl önce taşıdığı 239 kişiyle birlikte kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının başından geçenler, gerilim türü bir mini dizi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Havacılık tarihinin en gizemli olayı olarak kabul edilen, kayıp Malezya uçağının kayboluşu, ‘The Tunnel' isimli televizyon şovunun da yapımcılığını üstelenen Nora Melhi'nin yapımcılığında gerilim türünde bir mini dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

MELHLİ: DİZİ, KURGUSAL BİR TEMA TEMEL ALINARAK ÇEKİLECEK

Dizinin hikayesinin, Ghyslian Watterlos'un kaleme aldığı ‘Flight MH370, A Life Rerouted' (Uçus MH370, Yönü değişen hayat) isimli kitapla birlikte Florence de Changy'nın ‘Flight MH370 did not simply disappear' (Uçus MH370, basit bir kayboluş değil) kitabından uyarlanarak oluşturulacağı belirttildi.

Hangi kitabın dizinin hikayesinde daha belirleyici olacağına dair soru işaretleri olsa da, Melhli, dizinin kurgusal bir tema temel alınarak çekileceğini dile getirdi.

© REUTERS / Sadiq Asyraf Kayıp Malezya uçağı soruşturması: 'Üçüncü bir tarafın müdahalesi olabilir'

Variety dergisine açıklamalarda bulunan Melhi, "Kanımca, bu trajedi en iyi olarak, soruşturmanın en ince ayrıntılarına ve dolambaçlarına değinmeye fırsat tanıyan, karakterleri derinlemesine araştırma ve onları kolay yoldan olmasa da yeniden seyircinin karşısında var etmeye imkan veren kurgu prizması yoluyla seyirciye aktarmak açıkçası en iyi yol. Bu hikaye şaşırtıcı bir gizemin yanı sıra arka planda evrensel bir insan hikayesi taşıyor" yorumunda bulundu.

DİZİNİN 6 BÖLÜM OLARAK PLANDIĞI BELİRTİLDİ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gilles Bannier'ın üstleneceği yapımın 6 bölüm olarak izleyiciyle bulaşacağı belirtildi.

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Öte yandan mini dizide uçağın kaybolmasının arkasındaki gizem haricinde, bu vahim olaydan etkilenen kayıpların yakınları başta olmak üzere, havacılık mühendisleri, politikacılar ve polislerin uçağın kaybolmasından sonra geçen süreçte yaşadıkları tecrübeler ve olaya dair görüşlerine de yer verileceği açıklandı.