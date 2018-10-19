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17:32 19 Ekim 2018
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    Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçak

    Kayıp Malezya uçağının hikayesi mini dizi oluyor

    © AFP 2018 / Manan Vatsyayana
    Yaşam
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    Yaklaşık 4 yıl önce taşıdığı 239 kişiyle birlikte kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının başından geçenler, gerilim türü bir mini dizi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Kayıp Malezya uçağı
    © AA /
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    Havacılık tarihinin en gizemli olayı olarak kabul edilen, kayıp Malezya uçağının kayboluşu, ‘The Tunnel' isimli televizyon şovunun da yapımcılığını üstelenen Nora Melhi'nin yapımcılığında gerilim türünde bir mini dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

    MELHLİ: DİZİ, KURGUSAL BİR TEMA TEMEL ALINARAK ÇEKİLECEK

    Dizinin hikayesinin, Ghyslian Watterlos'un kaleme aldığı ‘Flight MH370, A Life Rerouted' (Uçus MH370, Yönü değişen hayat) isimli kitapla birlikte Florence de Changy'nın ‘Flight MH370 did not simply disappear' (Uçus MH370, basit bir kayboluş değil) kitabından uyarlanarak oluşturulacağı belirttildi.

    Hangi kitabın dizinin hikayesinde daha belirleyici olacağına dair soru işaretleri olsa da, Melhli, dizinin kurgusal bir tema temel alınarak çekileceğini dile getirdi.

    MH370 Güvenlik Soruşturması Raporu
    © REUTERS / Sadiq Asyraf
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    'BU HİKAYE ŞAŞIRTICI BİR GİZEMİN YANI SIRA ARKA PLANDA EVRENSEL BİR İNSAN HİKAYESİ TAŞIYOR'

    Variety dergisine açıklamalarda bulunan Melhi, "Kanımca, bu trajedi en iyi olarak, soruşturmanın en ince ayrıntılarına ve dolambaçlarına değinmeye fırsat tanıyan, karakterleri derinlemesine araştırma ve onları kolay yoldan olmasa da yeniden seyircinin karşısında var etmeye imkan veren kurgu prizması yoluyla seyirciye aktarmak açıkçası en iyi yol. Bu hikaye şaşırtıcı bir gizemin yanı sıra arka planda evrensel bir insan hikayesi taşıyor" yorumunda bulundu.

    DİZİNİN 6 BÖLÜM OLARAK PLANDIĞI BELİRTİLDİ

    Senaristliğini ve yönetmenliğini Gilles Bannier'ın üstleneceği yapımın 6 bölüm olarak izleyiciyle bulaşacağı belirtildi.

    Malezya Havayolları
    © REUTERS /
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    DİZİDE, KAYIP YAKINLARININ VE SORUŞTURMA EKİBİNİN ÜYELERİNİN DE GÖRÜŞLERİNE YER VERİLECEK

    Öte yandan mini dizide uçağın kaybolmasının arkasındaki gizem haricinde, bu vahim olaydan etkilenen kayıpların yakınları başta olmak üzere, havacılık mühendisleri, politikacılar ve polislerin uçağın kaybolmasından sonra geçen süreçte yaşadıkları tecrübeler ve olaya dair görüşlerine de yer verileceği açıklandı.

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    Etiketler:
    Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı, Malezya uçağının kaybolması, Variety, Gilles Bannier, Nora Melhi, Florence de Changy, Ghyslian Watterlos, Çin, Vietnam, Malezya
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