Kanada yasal esrarı çok sevdi: Tüm stoklar 2 günde tükendi

Yasağın kalktığı ilk saatlerden itibaren esrar satılan dükkanların önünde kuyruk olan Kanadalılar, stokları büyük oranda bitirmişti.
İnternet üzerinden esrar almaya çalışanlar da satış sitelerine aşırı yüklenme nedeniyle siparişlerini ya gecikmeli aldılar ya da alamadılar.
The first day of legalized Marijuana in Canada #LegalizationInCanada #cannabiscanada #CannabisDay #cannibis #snapchat #yyc #calgary pic.twitter.com/LU3uOPGq5q— Lowa Beebe (@LowaBeebe) October 18, 2018
KANADA'NIN EN KÜÇÜK EYALETİNDE, ESRAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN 1 GÜNLÜK CİRO 506 BİN DOLAR
İşin ekonomik boyutu ise yüzleri fazlasıyla güldürdü. Yasağın kalktığı ilk gün sadece Kanada'nın en küçük eyaletlerinden Nova Scotia'da satışlardan elde edilen gelir yaklaşık 506 bin Amerikan doları oldu.
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