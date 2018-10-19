Kanada yasal esrarı çok sevdi: Tüm stoklar 2 günde tükendi

İki gün önce keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran Kanada'da bir çok dükkanın elindeki stoklar tükendi. İnternet üzerinden esrar satışı yapan bazı sitelere de yoğunluk yüzünden erişim sağlanamadığı belirtildi.

© AFP 2018 / Chris Roussakis Kanada artık dünyanın en büyük yasal marihuana pazarı 5

Keyif amaçlı esrar kullanımı, üretim ve satışının yasallaştığı ikinci ülke olan Kanada'da, daha bir hafta geçmeden stoklar tükendi.

Yasağın kalktığı ilk saatlerden itibaren esrar satılan dükkanların önünde kuyruk olan Kanadalılar, stokları büyük oranda bitirmişti.

İnternet üzerinden esrar almaya çalışanlar da satış sitelerine aşırı yüklenme nedeniyle siparişlerini ya gecikmeli aldılar ya da alamadılar.

​KANADA'NIN EN KÜÇÜK EYALETİNDE, ESRAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN 1 GÜNLÜK CİRO 506 BİN DOLAR

© AFP 2018 / JOEL SAGET Kanada'da iç hat uçuşlarında 30 grama kadar esrar taşınabilinecek

Öte yandan gelecek hafta yapılması beklenen posta grevi nedeniyle, esrar siparişini internet üzerinden verenlere, paketlerini almalarının beş gün sürebileceği uyarısı yapıldı.

İşin ekonomik boyutu ise yüzleri fazlasıyla güldürdü. Yasağın kalktığı ilk gün sadece Kanada'nın en küçük eyaletlerinden Nova Scotia'da satışlardan elde edilen gelir yaklaşık 506 bin Amerikan doları oldu.