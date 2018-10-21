Icloud'u hackleyen Türk hackerdan Apple'a tehdit: Talepleri karşılanmazsa, 300 milyon kullanıcın bilgilerini sosyal medyada paylaşacak

NBC news reporting on #7April2017 #TurkishCrimeFamily #iCloud pic.twitter.com/lfaqCvgz62— Turkish Crime Family (@turkcrimefamily) 23 Mart 2017
175 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ FİDYENİN BİTCOİN YA DA iTunes
HEDİYE KARTI OLARAK ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ
175 bin dolar değerindeki fidyenin Bitcoin ya da iTunes hediye kartı ile ödenmesini de isteyen Albayrak'ın mahkemesi ise devam ediyor.
2017 Mart ayında İngiltere'de hayli konuşulan bu iCloud'un hacklenmesi olayının ardından, Albayrak'ın Londra'da yaşadığı tespit edilmiş ve hacker birinci dereceden şantaj ve ikinci dereceden yasa dışı eylem suçlarıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti.
Son olarak da Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Albayrak, 14 Kasım tarihinde görüşülecek diğer duruşmaya kadar tahliye edildi.
ALBAYRAK, WannaCry SALDIRISININ DA ARKASINDAKİ İSİM
Uzun süredir devam eden hukuki süreç dışında Albayrak'ın Apple ile bir anlaşmaya varıp varmadığına dair ise henüz bir bilgi yok. Albayrak, aynı zamanda yine geçtiğimiz sene gerçekleştirilen WannaCry fidye yazılım saldırısının da arkasındaki isimdi.
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