Çin'de öğrenci velilerine WeChat sınırlandırması: Mesai saatleri dışında mesaj atmak yasak

Çin'de okulların başlamasının ardından 'veli tartışmaları' da gündemde. Çin basınında yer alan bilgiye göre, otoriteler veli gruplarında tartışmaların önüne geçmek için bir dizi önlem aldı.

Çin'de öğrenci velileri ve öğretmenlerin kolay yoldna iletişim kurabilmeleri adına, mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden toplu konuşma gruplaır kurmak çok yaygın bir uygulama. Ancak, Çinli eğitim otoriteleri, söz konusu uygulamanın 'kontrolden çıkmaya başladığına' ilişkin endişelere sahip.

Çin'in sosyal medya platformlarında paylaşılan bir gönderi, veli konuşma gruplarının nasıl tartışmalara yol açtığına yönelik çarpıcı örnekler sunuyor. Paylaşılan gönderilerden birinde, öğretmenle öğrenci velisi arasında yaşanan tartışma görülüyor. Çocuğunun ev ödevini kontrol edip imzalamayı unutan bir veli, öğretmen tarafından "Bunun sebebi ikinci sınıf hesaplamalarını yapamaman mı, yoksa dün gece milyonlar mı kazanın?" ifadeleriyle sert bir şekilde 'azarlanıyor'.

'DAHA KENDİ ÇOCUĞUNU KONTROL EDEMİYORSUN'

Öğretmen ayrıca, çocuğuyla ilgilenmeyen veliye yönelik "Daha kendi çocuğunu bile kontrol etmiyorsun, o da senin gibi acınası bir hale gelecek" ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu yazışmaların internet ortamında yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı söz konusu öğretmene ve okul müdürüne tepki gösterdi. Okul müdürü ise, yaşanan olayı doğrulayarak velilerden özür diledi.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir diğer olayda ise, bir velinin gece geç saatte öğretmene yazdığı için çıkan tartışma yer alıyor.

'SEN YATAĞA GİRDİN AMA KIZIM GİRMEDİ'

© AP Photo / Andy Wong Çin'de ticaret savaşı etkileri: Ekonominin büyüme hızı yavaşladı

Konuşma grubu üzerinden sorulan bir soruyu yanıtlayamayacağını, çünkü uyku saati olduğunu söyleyen bir öğretmene, soruyu soran velinin tepkisi ise "Sen yatağa girdin ama benim kızım henüz girmedi. Onlara çok fazla ödev veriyorsunuz. Nasıl olur da sen uyuyabilirken kızım uyuyamaz?" ifadeleriyle gerçekleşti.

Sosyal medyada bu tür tartışmaların yaygınlaşması, hem öğretmenlerin, hem de öğrenci velilerinin suçlanmasına neden oldu.

Putuo bölgesinde 5. sınıf bir öğrencinin velisi olan Wang, WeChat gruplarının öğrencinin durumunu gözlemlemek açısından faydalı olduğunu ancak çoğu zaman da çok sayıda gereksiz paylaşımlar yaşandığını belirtti.

Wang, "Öğretmen grupta bir şey söylediğinde velilerin hepsi birer birer öğretmene teşekkür ediyorlar. Benim için bu biraz garip bir durum. Sonuçta bilgi vermek öğretmenin görevi" dedi.

ÖĞRETMENLERE ŞİİR YAZAN BİLE VAR

Western China Metropolis Daily'ye göre ise bazı 'dalkavuk' velilerin bazıları, WeChat gruplarında öğretmenlere şiir bile yazıyorlar.

21. Yüzyıl Eğitim Araştırma Enstitüsü Başkanı Xiong Bingqi, konuşma gruplarının öğretmen-veli iletişimi için yararlı olduğunu söylese de, bunun bütün problemleri çözmeye yeterli olmayacağını belirtti.

Xiong, Global Times'a yaptığı açıklamada "Bu grupları yeniden sakinliğe kavuşturmanın tek yolu kurallar koymak ve yapmaları gereken şeyi yapmalarını sağlamak" dedi.

Ekim ayında ise, Çin'in Qinghai bölgesindeki eğitim yöneticileri, WeChat gruplarında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin listelendiği kurallar belirledi.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA PAYLAŞIM YAPMAK YASAKLANDI

Kurallara göre, öğrencilerin notlarınun gruplarda paylaşılması, öğretmenlerin öğrencileri övmesi ya da eleştirmesi ve mesai saatleri dışında paylaşım yapılması yasaklandı.

Şinhua'ya konuşan yetkililer, yaşanan tartışmalar üzerine çok sayıda şikayet almaya başladıkları için böyle bir önlem aldıklarını açıkladılar.

Benzer kurallar Çin'in başka bölgelerinde de geçerli. Hangzhou'da bulunan bir orta okulda, her bir sınıf için sadece bir WeChat grubunun kurulabileceğine ilişkin bir kural uygulanıyor ve öğretmenler velilerin gerektiğinde okulu ziyaret etmeleri konusunda telkinlerde bulunuyor.