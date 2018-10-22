Kayıt
16:25 22 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    WeChat

    Çin'de öğrenci velilerine WeChat sınırlandırması: Mesai saatleri dışında mesaj atmak yasak

    © AFP 2018 / Richard A. Brooks
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Çin'de okulların başlamasının ardından 'veli tartışmaları' da gündemde. Çin basınında yer alan bilgiye göre, otoriteler veli gruplarında tartışmaların önüne geçmek için bir dizi önlem aldı.

    Çin, uzaya 'yapay Ay' gönderiyor: Güneş ışığını dünyaya yansıtacak
    © AFP 2018 / Nicolas Asfouri
    Çin, uzaya 'yapay Ay' gönderiyor: Güneş ışığını Dünya'ya yansıtacak
    Çin'de öğrenci velileri ve öğretmenlerin kolay yoldna iletişim kurabilmeleri adına, mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden toplu konuşma gruplaır kurmak çok yaygın bir uygulama. Ancak, Çinli eğitim otoriteleri, söz konusu uygulamanın 'kontrolden çıkmaya başladığına' ilişkin endişelere sahip. 

    Çin'in sosyal medya platformlarında paylaşılan bir gönderi, veli konuşma gruplarının nasıl tartışmalara yol açtığına yönelik çarpıcı örnekler sunuyor. Paylaşılan gönderilerden birinde, öğretmenle öğrenci velisi arasında yaşanan tartışma görülüyor. Çocuğunun ev ödevini kontrol edip imzalamayı unutan bir veli, öğretmen tarafından "Bunun sebebi ikinci sınıf hesaplamalarını yapamaman mı, yoksa dün gece milyonlar mı kazanın?" ifadeleriyle sert bir şekilde 'azarlanıyor'.

    'DAHA KENDİ ÇOCUĞUNU KONTROL EDEMİYORSUN'

    Öğretmen ayrıca, çocuğuyla ilgilenmeyen veliye yönelik "Daha kendi çocuğunu bile kontrol etmiyorsun, o da senin gibi acınası bir hale gelecek" ifadelerini kullanıyor.

    Söz konusu yazışmaların internet ortamında yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı söz konusu öğretmene ve okul müdürüne tepki gösterdi. Okul müdürü ise, yaşanan olayı doğrulayarak velilerden özür diledi.

    Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir diğer olayda ise, bir velinin gece geç saatte öğretmene yazdığı için çıkan tartışma yer alıyor.

    'SEN YATAĞA GİRDİN AMA KIZIM GİRMEDİ'

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
    Çin'de ticaret savaşı etkileri: Ekonominin büyüme hızı yavaşladı
    Konuşma grubu üzerinden sorulan bir soruyu yanıtlayamayacağını, çünkü uyku saati olduğunu söyleyen bir öğretmene, soruyu soran velinin tepkisi ise "Sen yatağa girdin ama benim kızım henüz girmedi. Onlara çok fazla ödev veriyorsunuz. Nasıl olur da sen uyuyabilirken kızım uyuyamaz?" ifadeleriyle gerçekleşti.

    Sosyal medyada bu tür tartışmaların yaygınlaşması, hem öğretmenlerin, hem de öğrenci velilerinin suçlanmasına neden oldu.

    Putuo bölgesinde 5. sınıf bir öğrencinin velisi olan Wang, WeChat gruplarının öğrencinin durumunu gözlemlemek açısından faydalı olduğunu ancak çoğu zaman da çok sayıda gereksiz paylaşımlar yaşandığını belirtti.

    Wang, "Öğretmen grupta bir şey söylediğinde velilerin hepsi birer birer öğretmene teşekkür ediyorlar. Benim için bu biraz garip bir durum. Sonuçta bilgi vermek öğretmenin görevi" dedi.

    ÖĞRETMENLERE ŞİİR YAZAN BİLE VAR

    Western China Metropolis Daily'ye göre ise bazı 'dalkavuk' velilerin bazıları, WeChat gruplarında öğretmenlere şiir bile yazıyorlar.

    21. Yüzyıl Eğitim Araştırma Enstitüsü Başkanı Xiong Bingqi, konuşma gruplarının öğretmen-veli iletişimi için yararlı olduğunu söylese de, bunun bütün problemleri çözmeye yeterli olmayacağını belirtti.

    Xiong, Global Times'a yaptığı açıklamada "Bu grupları yeniden sakinliğe kavuşturmanın tek yolu kurallar koymak ve yapmaları gereken şeyi yapmalarını sağlamak" dedi.

    Ekim ayında ise, Çin'in Qinghai bölgesindeki eğitim yöneticileri, WeChat gruplarında yapılması ve yapılmaması gerekenlerin listelendiği kurallar belirledi.

    MESAİ SAATLERİ DIŞINDA PAYLAŞIM YAPMAK YASAKLANDI

    Köpekbalığı
    © Flickr /
    Çin'de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü
    Kurallara göre, öğrencilerin notlarınun gruplarda paylaşılması, öğretmenlerin öğrencileri övmesi ya da eleştirmesi ve mesai saatleri dışında paylaşım yapılması yasaklandı.

    Şinhua'ya konuşan yetkililer, yaşanan tartışmalar üzerine çok sayıda şikayet almaya başladıkları için böyle bir önlem aldıklarını açıkladılar.

    Benzer kurallar Çin'in başka bölgelerinde de geçerli. Hangzhou'da bulunan bir orta okulda, her bir sınıf için sadece bir WeChat grubunun kurulabileceğine ilişkin bir kural uygulanıyor ve öğretmenler velilerin gerektiğinde okulu ziyaret etmeleri konusunda telkinlerde bulunuyor.

    Etiketler:
    açıklama, yasak, grup, Veli, okul, WeChat, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en büyük arkeolojik buluntuları
    Dünyadan önemli arkeolojik buluntular
    Karikatür
    Trump: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğiz
    İnfografik
    Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet