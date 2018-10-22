O Ses Türkiye köy versiyonu

İsmail Ceylan isimli bir Instagram kullanıcısı paylaştığı videolar ile sosyal medyada güldüren anlara neden oluyor. Köyündeki çocuklarla O Ses Türkiye yarışmasını canlandıran Ceylan’ın videoları binlerce kez izleniyor.

Acun Ilıcalı'nın TV8'deki programı O Ses Türkiye, bu kez çocuklar tarafından canlandırıldı. Köylerinde kendi imkanlarıyla stüdyo kuran çocuklardan bazıları sunucu, bazıları izleyici, bazıları da jüri oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre köylerinde O Ses Türkiye yarışmasını canlandıran çocuklar, sahneye çıkışlarından jüri üyelerinin tepkilerine kadar her şeyi birebir yapıyorlar. Beğeni butonu olarak domates kullanan jürinin koltuğunu arkadaşları çeviriyor. Sosyal medyada izlenme ve beğeni rekoru kıran video İsmail Ceylan isimli köydeki bir genç tarafında çekildi. Ceylan, köy çocuklarıyla birlikte kurguladığı videoları sosyal medyadan paylaşıyor.

📌 #İsmailCeylan isimli bir Instagram kullanıcısının Diyarbakır'da köy çocukları ile çektiği #OSesTürkiye yarışması köy versiyonu büyük beğeni topluyor. 😊https://t.co/DF2OaoDc4c pic.twitter.com/dVObzpmRzC — Yeni Şafak Hayat (@ys_hayat) October 22, 2018

​'TIKLANMA REKORU KIRIYOR'

Diyarbakır'da bir köyde çekilen görüntüler güldüren anlara neden oluyor. Köy çocuklarının O Ses Türkiye yarışmasını canlandırdığı video sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor.