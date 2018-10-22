O Ses Türkiye köy versiyonu

Yeni Şafak'ın haberine göre köylerinde O Ses Türkiye yarışmasını canlandıran çocuklar, sahneye çıkışlarından jüri üyelerinin tepkilerine kadar her şeyi birebir yapıyorlar. Beğeni butonu olarak domates kullanan jürinin koltuğunu arkadaşları çeviriyor. Sosyal medyada izlenme ve beğeni rekoru kıran video İsmail Ceylan isimli köydeki bir genç tarafında çekildi. Ceylan, köy çocuklarıyla birlikte kurguladığı videoları sosyal medyadan paylaşıyor.
📌 #İsmailCeylan isimli bir Instagram kullanıcısının Diyarbakır'da köy çocukları ile çektiği #OSesTürkiye yarışması köy versiyonu büyük beğeni topluyor. 😊https://t.co/DF2OaoDc4c pic.twitter.com/dVObzpmRzC— Yeni Şafak Hayat (@ys_hayat) October 22, 2018
'TIKLANMA REKORU KIRIYOR'
Diyarbakır'da bir köyde çekilen görüntüler güldüren anlara neden oluyor. Köy çocuklarının O Ses Türkiye yarışmasını canlandırdığı video sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)