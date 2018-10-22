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17:54 22 Ekim 2018
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    Stephen Hawking

    Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi ile doktora tezi açık artırmaya çıkıyor

    © REUTERS / Lucas Jackson
    Yaşam
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    Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in akıllı tekerlekli sandalyesi ve evrenin başlangıcı konulu doktora tezi açık artırmaya çıkarılıyor. Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin, Hawking'in tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

    Fizikçi Stephen Hawking
    © AFP 2018 / Justin Tallis
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    Geçen Mart ayı içerisinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi ve evrenin başlangıcı konulu doktora tezi açık artırmaya çıkacak.

    Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı.

    ALS HASTALIĞI YÜZÜNDEN 1985 YILINDAN İTİBAREN TEKERLEKLİ SANDALYEDE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

    Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etmişti.

    Stephen Hawking
    © AA / FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
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    Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalysesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

    HAWKİNG'İN 'GENİŞLEYEN EVRENLERİN ÖZELLİKLERİ' BAŞLIKLI DOKTORA TEZİNİN SADECE 5 KOPYASI MEVCUT

    ​Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin (73 bin ile 109 bin lira) arasında bir fiyata, "Genişleyen Evrenlerin Özellikleri" başlıklı, sadece beş kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin (730 bin ile 1 milyon 90 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Hawking'in 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' başlıklı tezi, Hawking'in tekerlekli sandalyesi, Hawking'in tekerlekli sandalyesi ve doktora tezi açık artırmaya çıkıyor, Stephen Hawking, İngiltere, ABD
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