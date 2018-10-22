'Dünyanın en güzel sporcularından biri': Kazak jiu jitsu şampiyonu Nakipova

Kazak kadın jiu jitsu ustası Gülcan Nakipova, sosyal medyada dünyanın en güzel sporcularından biri olarak anılıyor. Ancak Nakipova, üzerindeki bu denli yoğun ilgiden memnun değil.

Kazakistan'ın Almata kentinden jiu jitsu ustası Gülcan Nakipova, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sports.kz sitesinin aktardığına göre, dünya şampiyonu ve ülkedeki yarışmalarda da birçok kez birinci olan 26 yaşındaki Nakipova'nın popülerliğinde, sadece zaferleri etkili olmadı.

Güzel sporcu Nakipova, sosyal medyada paylaştığı antrenman videoları ve tavsiyeleriyle kullanıcıların dikkatini çekti.

Ancak Nakipova, dış görünüşü nedeniyle kendisine duyulan ilgiyi gereksiz görüyor. Zira uzun süredir evli. Daha önce Barselona'da yaşayan sporcu, ülkesine bir diğer jiu jitsu sporcusu olan eşi Oljas İdrisov nedeniyle döndü.

Nakipova, bu sporu eşi sayesinde sevdiğini söyledi.

5 yüksek öğrenim dalında eğitim gören Nakipova'nın Kazak öğrencilere yurtdışında eğitim görmeleri için yardım eden bir ajansa da sahip.