Özbekistan, vatandaşlarına Türkiye’de geceleri araçla yolculuk yapmama tavsiyesinde bulundu

© Fotoğraf : DHA Aynı yerde iki saat arayla kaza yaptılar

Özbek Devlet Turizm Komitesi'nin açıklamasında "Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşlarına İstanbul'dan sahil kenarlarındaki kentlere otobüs, minibüs, hafif araçlarla gündüz vakitlerinde yolculuk yapmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Komite ayrıca Özbeklere bindikleri aracın durumu ve sürücünün sağlığının yanı sıra yanında onun yerini alabilecek birinin olup olmadığına dikkat etme çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı Kahramanmaraş'ta bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğünü bildirmişti. Daha önce de Antalya'da Romanyalı turistlerin bulunduğu otobüs kaza yapmış, 27 kişi yaralanmıştı.