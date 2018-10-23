Okla yüzünden vuruldu, mucize eseri hayatta kaldı

Kenya’da bir orman bekçisi, kaçak avcı tarafından okla vurulduktan sonra mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı.

Daily Mail'in haberine göre 51 yaşındaki William Hofmeyr, devriye sırasında bir ağaç altında bir yerlinin uyuduğunu gördü ve aslan sürüsünün yaklaştığını söylemek için onu uyandırdı.

Birkaç saniye sonra Hofmeyr, sağ yanağında büyük bir acı hissetti ve yüzüne bir okun saplandığını fark etti.

Okun geldiği yere bakan orman bekçisi, orada üzerinde Maasai kabilesi kıyafeti olan bir kişinin elinde okla durduğunu gördü.

Hofmeyr havaya iki el ateş açtıktan sonra avcı kaçmaya çalıştı. Ama orman bekçisi, kan kaybetmesine rağmen aracına binerek onu takip etmeye başladı. Hofmeyr, "Büyük bir acı çekiyordum, çünkü yanağıma saplanan okun bir ucu arabanın penceresinden çıkıyordu ve yol kenarındaki her bir çalıya vuruyordu" diye anlattı.

Bekçi, kaçak avcıyı bir saat kovaladıktan sonra hastaneye gitti. Doktorlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu ve yaralıya yardım edemedi.

Hofmeyr, "Sonunda onlara, kendim hallederim, dedim. Okun bir ucundan tuttum ve yanağımdan dışarıya doğru iterek çıkarttım ve okun hemşireye verdim" ifadelerini kullandı. Doktorlar yarasını işledikten sonra Hofmeyr işine döndü.

Orman bekçisi, partnersiz olduğu için kaçak avcının onu öldürmek istediğinden emin. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.